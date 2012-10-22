55 мажоритарних округів обійшлись без представників прекрасної статі

Про це повідомила сьогодні на прес-конференції в УНІАН голова Жіночого консорціуму України Марія Алєксєєнко.

Вона зазначила, що про це свідчать результати моніторингу, розпочатого в травні 2012 року представниками Жіночої демократичної мережі Міжнародного республіканського інституту, Жіночого консорціуму України, організації “Жіночий вибір”, Інституту демократії і соціальних процесів, Київського інституту гендерних досліджень та організації “Європейський вибір”. Мережа нараховує 45 організацій, які здійснюють кількісний і якісний моніторинг виборчого процесу парламентських виборів.

Так, підкреслила експерт, моніторинг показав, що у 55 із 225 мажоритарних округів немає жодної жінки. За її словами, немає жодної жінки-кандидата, зокрема, в округах в Рівненській області. Найбільше жінок балотується в округах у Київській області - 20%, Чернігівській та АРК -19%, Севастополі - 18%. Вона додала, що найнижче представництво жінок в округах в Закарпатській області - 3%, Херсонській - 7%.

М.Алєксєєнко зазначила, що “чим більш потужні партії, тим менше жінок вони запропонували як кандидаток у свої виборчих списках”. За її словами, в першій десятці партійних списків жодна жінка не представлена в Об’єднаній опозиції “Батьківщина” та “Свободі”. За її словами, з партій, які мають шанси пройти в парламент, лише “УДАР” представив “40% жінок, тобто 4 жінки із 10 перших кандидатів партії «УДАР”.

Вона додала, що в загальних списках партій жінки представлені таким чином: Партія регіонів - 14%, «Батьківщина» - 12,9%, «УДАР» - 16,8%, КПУ - 26,6%, «Свобода» - 6,4%.

Як зазначила в свою чергу координатор Жіночої демократичної мережі в Україні Галина Кошулап, “на сьогодні в Україні 54% населення - жінки, а серед виборців їх ще більше, але, в той же час, дуже низька пропорція жінок-народних депутатів України”.

Вона сказала, що мало віриться, що до 2015 року “наша країна зможе відзвітувати про те, що в парламенті принаймні 30% жінок, згідно з тими міжнародними зобов’язаннями, які прийняті Україною”. “Ми залишилися позаду навіть таких країн, як Афганістан і Пакистан”, - додала вона.

Також медіа-експерт Жіночого консорціуму України Віра Карайчева зазначила, що було промоніторено три друковані видання “Голос України”, “Урядовий кур’єр” та “Дзеркало тижня”. За її словами, в ЗМІ немає дискримінаційних матеріалів за статевою ознакою. “Якщо матеріал написаний в саркастичному тоні, то автор пише в такому тоні і про чоловіків, і жінок”, - додала вона.

В.Карайчева зазначила, що “дуже велика проблема в тому, що жінки-кандидатки, особливо в мажоритарних округах, не вміють чи не хочуть себе представляти у ЗМІ”. При цьому навела приклад, що коли в Тернополі місцеве телебачення запропонувало всім мажоритарникам вийти на теледебати і всі жінки-кандидати відмовилися.

Експерт Київського інституту гендерних досліджень Марфа Скорик зазначила, що лише дві партії –“УДАР” і Партія регіонів прямо ввели у свої передвиборчі програми положення про підтримку гендерної рівності. За її словами, у переважній більшості програм партій на першому місці питання економіки та соціально-економічного розвитку. Вона додала, що лише на другому місці пріоритетів є питання демографії, сімейної політики, поєднання сімейних обов’язків із службовими.