Соцпартія бачить один вихід: перевибори

Фракція Соціалістичної партії України звинувачує “Нашу Україну” в затягуванні процесу утворення коаліції і бачить одинм з можливих виходів з ситуації проведення дострокових виборів до парламенту.

Про це йдеться у заяві фракції СПУ, переданій УНІАН.

“Штучне затягування процесу формування коаліції та блокування обрання керівництва Верховної Ради України є результатом закулісних політичних ігрищ. Фракція соціалістів вважає, що заяви окремих представників “Нашої України” про те, що причиною політичної кризи є “шантаж” з боку СПУ – це відверта дезінформація суспільства, спроба зірвати регламентний процес обрання керівництва парламенту”, - сказано у документі.

На думку членів фракції СПУ, “складається враження, що відверто упереджені заяви з боку окремих представників “Нашої України” та її прес-служби переслідують мету спровокувати конфлікт між Соціалістичною партією та “Нашою Україною”. Тим більше, що раніше представники “НУ” відзначали послідовну та конструктивну роль СПУ в переговорах. Тим часом, провокаційні дії окремих представників “НУ” по відношенню до соціалістів ставлять під сумнів проголошену Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ підтримку ініціатив щодо створення демократичної коаліції”.

“З самого початку переговорного процесу соціалісти вважали, що будь-які кадрові призначення мають стати не розмінною монетою, а продовженням державної політики. Більше того, ми пропонували підписати відповідний меморандум про принципи формування коаліції ще 26 березня, до оголошення підсумків виборів. “Наша Україна” офіційно відмовилася від раніше узгодженого рішення”, - зазначається у заяві фракції Соцпартії.

Водночас, соціалісти вважають за необхідне зауважити, що “представники деяких політичних сил останнім часом неодноразово звертались до нас з пропозицією “віддати” посаду спікера представнику СПУ в обмін на наступні зобов’язання: відмову партії від підтримки позаблокового статусу України; підтримку вступу України до НАТО; зміну позиції СПУ у земельному питанні; відмову від критики низки сумнівних операцій держчиновників у нафтогазовій сфері, ревізію основоположних принципів політреформи”. (“Між іншим, під час президентських виборів 2004 року ці програмні положення СПУ не викликали заперечень у наших партнерів”), - зазначається у заяві.

Фракція СПУ заявляє, що “згадані пропозиції були відкинуті, оскільки ми свої ідеологічні переконання на крісла не обмінюємо. Соціалісти вважають, що саме ця відмова стала причиною конфлікту, спровокованого деякими представниками “Нашої України”, і сподіваються, що керівництво “НУ” зніме надумані причини неузгодженостей, шкідливих для формування демократичної коаліції”.

Фракція соціалістів переконана, що “подальша затримка процесу формування коаліції та обрання керівництва Верховної Ради завдає прямих втрат інтересам народу України та ставить на порядок денний питання про можливі дострокові вибори народних депутатів. Оскільки українські політики демонструють нездатність домовитися, ми повинні дати народу право обрати такий парламент, котрий зміг би стати дієздатним. Перевибори могли б стати достойною відповіддю закулісній “спікеріаді”. При цьому ми розуміємо затратність для бюджету такої кампанії і негативні наслідки несвоєчасного формування ефективно діючої влади”.