Голова комітету Держдуми: неважливо, що робила Тимошенко в 90-і

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, таку думку на прес-конференції в Москві висловив голова комітету Державної думи Росії з міжнародних справ Олексій Пушков.

«Критична оцінка щодо українських виборів значною мірою пов'язана з тим, що вибори не забезпечили той політичний результат, який хочуть у США. США хотіли, щоб перемогли, як і 2004 року, прозахідні лідери», - сказав О.Пушков.

«Неважливо, що робила Тимошенко в 90-і роки. Вона могла робити все що завгодно, але зараз її буде оголошено політичним в'язнем, мученицею, страждальником, новим Святим Себастьяном - і не тому, що їй дуже симпатизують з якихось особистих причин. Тимошенко вважається прозахідним політиком - і звідси критика виборів», - вважає О.Пушков.

За його словами, США не є країною з ідеальною виборчою системою, при цьому влада країни застосовує подвійні стандарти.

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«У країнах, де результат виборів не влаштовує США, вони оголошуються несправедливими, невірними», - сказав О.Пушков.

«Зараз західні спостерігачі говорять, що в Україні велика роль грошей. Проте ця роль не більша, ніж у США. Можливо, така роль грошей неправильна, але ви тоді вживайте заходів у себе – скоротіть цю роль грошей і тоді критикуйте інші країни», - сказав він.

О.Пушков зазначив, що в США на передвиборчу кампанію було витрачено майже 2 млрд. дол.

За його словами, якщо якісь країни обвинувачують у тому, що в них всім керують олігархи, то тоді виникає питання, хто керує в США.

«Звичайно, колосальну роль (олігархи) відіграють у США, і ми це все бачимо. США треба відійти від подвійних стандартів – себе вони міряють одним аршином, а інших чомусь інакше», - вважає О.Пушков.

При цьому він зазначив, що це підриває образ США в очах партнерів.

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Крім того, О.Пушков висловив думку, що після переобрання Барака Обами президентом зовнішня політика Сполучених Штатів у цілому істотно не зміниться.

«Ніякого «нового» Обами не буде, і в сфері зовнішньої політики від нього американці не вимагають особливої новизни», - вважає О.Пушков.

Він зазначив, що для американців важливі наміри Б.Обами вивести війська з Афганістану та Іраку.

Також О.Пушков упевнений, що відносно країн СНД Сполучені Штати проводитимуть колишню політику частковості, докладатимуть зусиль, щоб наблизити Грузію і Україну до НАТО.

На його думку, щодо України така політика проводитиметься в «м'якій формі», оскільки цю ініціативу підтримує не більш як 20% українців.