У Верховній Раді оголосили перерву
11:10, 06 грудня 2012Політика
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У ВР оголошено перерву до 11.20 для консультацій з лідерами фракцій щодо закриття сесії шостого скликання.
Депутати пішли на перерву
Перерва оголошена на вимогу двох фракції - «БЮТ-«Батьківщина» та НУ-НС.
Як передає кореспондент УНІАН, під час перерви голова Верховної Ради України Володимир Литвин запросив до себе керівників фракцій, аби провести консультацію щодо закриття сесії ВР.
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