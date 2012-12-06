У Верховній Раді оголосили перерву

Перерва оголошена на вимогу двох фракції - «БЮТ-«Батьківщина» та НУ-НС.

Як передає кореспондент УНІАН, під час перерви голова Верховної Ради України Володимир Литвин запросив до себе керівників фракцій, аби провести консультацію щодо закриття сесії ВР.