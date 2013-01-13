Лавров вважає, що ЄС і СНД доповнюють одне одного
Глава МЗС РФ Сергій Лавров вважає, що Росія і Україна зацікавлені в тому, щоб їх інтеграція з європейськими структурами і співробітництво на просторі СНД доповнювали один одного.
Про це він заявив в ході переговорів зі своїм українським колегою Леонідом Кожарою.
"Безумовно, наші країни самі визначають пріоритети на європейському напрямку, проте нас об'єднує спільна зацікавленість у будівництві єдиної Європи без розділових ліній. Тому ми не бачимо суперечностей між рухом кожної з наших країн до співпраці з європейськими структурами і поглибленням різноформатних інтеграції на просторі СНД, оскільки мова йде про дві взаємодоповнюючі наших дій", - сказав Лавров, якого цитує РІА-Новости.
За його словами, у світлі головування України в ОБСЄ зовнішньополітичні відомства РФ і України будуть нарощувати координацію з актуальних питань регіонального та міжнародного порядку денного.
"Особливо важливо продовжувати наші спільні зусилля щодо придністровського врегулювання. Росія і Україна як країни-гаранти й посередники переговорного процесу можуть і повинні тут грати ключову роль", - сказав Лавров, відкриваючи засідання підкомітету з міжнародного співробітництва російсько-української міждержавної комісії.