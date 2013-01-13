Лавров вважає, що ЄС і СНД доповнюють одне одного

Про це він заявив в ході переговорів зі своїм українським колегою Леонідом Кожарою.

"Безумовно, наші країни самі визначають пріоритети на європейському напрямку, проте нас об'єднує спільна зацікавленість у будівництві єдиної Європи без розділових ліній. Тому ми не бачимо суперечностей між рухом кожної з наших країн до співпраці з європейськими структурами і поглибленням різноформатних інтеграції на просторі СНД, оскільки мова йде про дві взаємодоповнюючі наших дій", - сказав Лавров, якого цитує РІА-Новости.

За його словами, у світлі головування України в ОБСЄ зовнішньополітичні відомства РФ і України будуть нарощувати координацію з актуальних питань регіонального та міжнародного порядку денного.

"Особливо важливо продовжувати наші спільні зусилля щодо придністровського врегулювання. Росія і Україна як країни-гаранти й посередники переговорного процесу можуть і повинні тут грати ключову роль", - сказав Лавров, відкриваючи засідання підкомітету з міжнародного співробітництва російсько-української міждержавної комісії.