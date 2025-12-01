Україна побоюється, що США домовляться з Путіним про мир без її участі, - Politico

Українські чиновники занепокоєні, що їхня позиція, озвучена у Флориді, може бути проігнорована під час візиту Віткоффа до Москви.

Українська та американська делегації провели ключові переговори у Флориді щодо припинення війни Росії в Європі, проте Київ залишається стурбованим тим, що Вашингтон може домовлятися з Москвою, обійшовши українську сторону, пише Politico.

США прагнули остаточно узгодити позицію України щодо територіальних питань та гарантій безпеки, перш ніж спецпосланець Стів Віткофф вирушить до Москви для переговорів із російським правителем Володимиром Путіним. Українська делегація на чолі з секретарем РНБО Рустемом Умєровим намагалася з’ясувати, чи США дійсно привезуть до Москви позицію Києва.

Американська сторона представила делегацію у складі Віткоффа, держсекретаря Марко Рубіо та радника президента Джареда Кушнера. Рубіо наголосив на "важливому прогресі" в переговорах та підкреслив, що мета США — завершення війни за умов збереження суверенітету та процвітання України.

Попередній 28-пунктовий мирний план США виявився неприйнятним для Києва, через що його скоротили до 19 пунктів після консультацій у Женеві за участю європейських та українських переговорників. Росія отримала оновлений план і заявила, що "вивчить" його.

Умєров після зустрічі подякував США за підтримку України, тоді як українські чиновники висловлюють побоювання, що США можуть ухвалити домовленості з Путіним без остаточної згоди Києва. Рубіо зазначив, що переговори тривають і включають "багато рухомих частин", а остаточні консультації відбудуться під час поїздки Віткоффа до Москви.

Як повідомляв УНІАН, переговори між українською та американською делегаціями, що відбулися 30 листопада у Флориді, майже повністю були присвячені питанню майбутнього кордону між Україною та Росією в межах потенційної мирної угоди.

За даними інсайдерів, сторонам так і не вдалося узгодити проєкт мирної угоди. Основні суперечки точилися саме навколо територіальних питань, а також теми можливого членства України в НАТО.

