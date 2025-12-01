Будь-яка спроба "стерти минуле" для Росії в мирній угоді створить передумови для наступного вторгнення, попередив єврокомісар з питань правосуддя і демократії.

ПрагненняДональда Трампа до укладення мирної угодине повинно дозволити російському лідеру Володимиру Путіну уникнути судового переслідування за воєнні злочини, вчинені російськими військами. Про це в інтерв'ю виданню Politico попередив єврокомісар з питань правосуддя і демократії Майкл Макграт, фактично встановивши нову "червону лінію" для мирної угоди.

"Не думаю, що історія схвалить будь-які спроби стерти сліди російських злочинів в Україні. Вони мають бути притягнуті до відповідальності за ці злочини, і саме такий підхід буде використовуватися Європейським союзом у всіх цих дискусіях", - сказав Макграт.

Він зазначив, що якщо Росія уникне покарання за ці злочини, це створить передумови для наступного витка агресії і наступного вторгнення.

"І я вважаю, що це було б історичною помилкою колосальних масштабів", - наголосив він.

Українська влада заявила, що почала розслідування понад 178 000 ймовірних злочинів Росії з початку війни. У листопаді комісія ООН визнала російську владу винною у злочинах проти людяності, спрямованих проти українських мешканців за допомогою атак безпілотників, а також у військових злочинах, пов'язаних із насильницьким переміщенням і депортацією мирних жителів.

"Ми не можемо відмовитися від прав жертв російської агресії та російських злочинів. Мільйони життів були забрані або знищені, люди були насильно виселені, і в нас є достатньо доказів", - наголосив європейський чиновник.

Водночас Дональд Трамп і його команда досі не виявляли особливого інтересу до судового переслідування Путіна, зазначає Politico. У тому числі, проєкт мирного плану США передбачає поетапне зняття санкцій з Росії, хоча європейські лідери виступили проти нього, наголосивши, що рішення про зняття санкцій ЄС ухвалюватимуть вони самі.

Мирні переговори - чи є прогрес

У неділю в Маямі відбулися переговори між переговірниками США та України, які тривали понад чотири години. Державний секретар США Марко Рубіо назвав переговори продуктивними і зазначив, що США хочуть допомогти Україні стати безпечною назавжди, щоб країна більше ніколи не зіткнулася з черговим вторгненням.

За даними WSJ, на переговорах обговорювали можливі терміни проведення нових виборів в Україні та перспективу обміну територіями між Росією та Україною. Водночас інші важливі питання залишилися невирішеними, включно з характером гарантій безпеки України з боку США і Заходу.

