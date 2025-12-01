Без України: візит Віткоффа в РФ може вирішити долю мирної угоди - The Times

Американські посланники вирушають до Путіна, тоді як Україна лишається поза процесом.

Візит спецпредставника Дональда Трампа Стіва Віткоффа та зятя Джареда Кушнера до Москви може зірвати мирний план для України або вирішити його долю, пише The Times.

У Флориді в неділю представники Вашингтона та Києва вирішували не спортивні питання, а майбутнє України. Та справжня драма розгортається попереду — у Москві, куди найближчими днями вирушать Віткофф та Кушнер.

До американської делегації у Флориді також входив держсекретар Марко Рубіо, який намагався утримати переговори у більш традиційному руслі. Україну ж представляв секретар РНБО Рустем Умєров, який несподівано очолив делегацію після того, як Андрій Єрмак подав у відставку через обшук у його квартирі.

Корупційний скандал змінив баланс переговорів

Відставка Єрмака стала ударом для Києва в момент, коли Вашингтон готується до ключових консультацій із Москвою.

Путін уже використав інцидент для пропаганди, назвавши Зеленського "злодійським керівником" і стверджуючи, що Україна нібито краде гроші американських платників податків.

Трамп, у свою чергу, визнав, що "ситуація з корупцією" в Україні "не корисна".

Тепер у Києві побоюються: російський лідер може тиснути на Віткоффа та Кушнера ще сильніше — і без участі України.

Підозри щодо упередженості Віткоффа

Позиція Віткоффа як "чесного посередника" зазнала чергового удару після витоку стенограми його розмови з кремлівським радником Юрієм Ушаковим. У ній американський посланець фактично підказував Росії, як впливати на Трампа, і навіть радив перешкодити зустрічі Зеленського з американським лідером.

"Російська Федерація завжди хотіла мирної угоди. Я так вважаю", — заявив Віткофф, згідно зі стенограмою.

При цьому він уже вшосте їде до Росії — так і не відвідавши Україну жодного разу.

Сумнівні економічні інтереси

Союзники України занепокоєні: під час візиту до Москви Путін може запропонувати Кушнеру та Віткоффу вигідні бізнес-угоди, подібні до тих, що сприяли їхній ролі у домовленостях по Газі.

Ці підозри підсилює й первісний варіант американсько-російського мирного плану, розробленого ними в жовтні. Серед найбільш суперечливих пунктів:

обмеження української армії до 600 тис. військових,

передача Росії частини територій,

використання 100 млрд доларів заморожених російських активів, з яких США отримують 50% прибутку,

створення спільного американо-російського інвестиційного фонду непрозначного призначення.

Європі ж пропонували просто внести ще 100 млрд доларів — без будь-якої вигоди.

Президент Польщі Дональд Туск відверто заявив:

"Ми знаємо, що йдеться не про мир. Йдеться про бізнес".

Після критики з боку України план скоротили до 19 пунктів, а Рубіо спробував взяти процес під контроль. Однак саме Віткофф і Кушнер, а не Рубіо, поїдуть до Москви для ключової зустрічі з Путіним.

Ризик історичної угоди, укладеної без України

Попередні заяви Путіна та реакція Трампа створюють небезпечний фон перед московськими переговорами.

"Проблема для України полягає в тому, що Рубіо не буде в кімнаті, коли з "іншою стороною" будуть консультуватися щодо угоди", - пише видання.

Цілком імовірно, що Путін намагатиметься не відпустити американських посланників без "результату", який може виявитися вкрай невигідним для України.

Мирні переговори - останні новини

Як повідомляв УНІАН, в неділю Україна та США провели результативні переговори щодо мирної угоди у Флориді. Київ наполягає на особистому контакті президентів Володимира Зеленського і Дональда Трампа. Місце нового раунду переговорів ще не визначене.

Сторонам так і не вдалося узгодити проєкт мирної угоди. Джерела ЗМІ стверджують, що суперечки точилися саме навколо територіальних питань, а також теми можливого членства України в НАТО.

На тлі новин про переговори стало відомо, що в понеділок Віткофф та Кушнер відвідають Москву.

