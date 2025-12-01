Без України: візит Віткоффа в РФ може вирішити долю мирної угоди - The Times

Візит спецпредставника Дональда Трампа Стіва Віткоффа та зятя Джареда Кушнера до Москви може зірвати мирний план для України або вирішити його долю, пише The Times.
У Флориді в неділю представники Вашингтона та Києва вирішували не спортивні питання, а майбутнє України. Та справжня драма розгортається попереду — у Москві, куди найближчими днями вирушать Віткофф та Кушнер.
До американської делегації у Флориді також входив держсекретар Марко Рубіо, який намагався утримати переговори у більш традиційному руслі. Україну ж представляв секретар РНБО Рустем Умєров, який несподівано очолив делегацію після того, як Андрій Єрмак подав у відставку через обшук у його квартирі.
Корупційний скандал змінив баланс переговорів
Відставка Єрмака стала ударом для Києва в момент, коли Вашингтон готується до ключових консультацій із Москвою.
Путін уже використав інцидент для пропаганди, назвавши Зеленського "злодійським керівником" і стверджуючи, що Україна нібито краде гроші американських платників податків.
Трамп, у свою чергу, визнав, що "ситуація з корупцією" в Україні "не корисна".
Тепер у Києві побоюються: російський лідер може тиснути на Віткоффа та Кушнера ще сильніше — і без участі України.
Підозри щодо упередженості Віткоффа
Позиція Віткоффа як "чесного посередника" зазнала чергового удару після витоку стенограми його розмови з кремлівським радником Юрієм Ушаковим. У ній американський посланець фактично підказував Росії, як впливати на Трампа, і навіть радив перешкодити зустрічі Зеленського з американським лідером.
"Російська Федерація завжди хотіла мирної угоди. Я так вважаю", — заявив Віткофф, згідно зі стенограмою.
При цьому він уже вшосте їде до Росії — так і не відвідавши Україну жодного разу.
Сумнівні економічні інтереси
Союзники України занепокоєні: під час візиту до Москви Путін може запропонувати Кушнеру та Віткоффу вигідні бізнес-угоди, подібні до тих, що сприяли їхній ролі у домовленостях по Газі.
Ці підозри підсилює й первісний варіант американсько-російського мирного плану, розробленого ними в жовтні. Серед найбільш суперечливих пунктів:
- обмеження української армії до 600 тис. військових,
- передача Росії частини територій,
- використання 100 млрд доларів заморожених російських активів, з яких США отримують 50% прибутку,
- створення спільного американо-російського інвестиційного фонду непрозначного призначення.
Європі ж пропонували просто внести ще 100 млрд доларів — без будь-якої вигоди.
Президент Польщі Дональд Туск відверто заявив:
"Ми знаємо, що йдеться не про мир. Йдеться про бізнес".
Після критики з боку України план скоротили до 19 пунктів, а Рубіо спробував взяти процес під контроль. Однак саме Віткофф і Кушнер, а не Рубіо, поїдуть до Москви для ключової зустрічі з Путіним.
Ризик історичної угоди, укладеної без України
Попередні заяви Путіна та реакція Трампа створюють небезпечний фон перед московськими переговорами.
"Проблема для України полягає в тому, що Рубіо не буде в кімнаті, коли з "іншою стороною" будуть консультуватися щодо угоди", - пише видання.
Цілком імовірно, що Путін намагатиметься не відпустити американських посланників без "результату", який може виявитися вкрай невигідним для України.
Мирні переговори - останні новини
Як повідомляв УНІАН, в неділю Україна та США провели результативні переговори щодо мирної угоди у Флориді. Київ наполягає на особистому контакті президентів Володимира Зеленського і Дональда Трампа. Місце нового раунду переговорів ще не визначене.
Сторонам так і не вдалося узгодити проєкт мирної угоди. Джерела ЗМІ стверджують, що суперечки точилися саме навколо територіальних питань, а також теми можливого членства України в НАТО.
На тлі новин про переговори стало відомо, що в понеділок Віткофф та Кушнер відвідають Москву.