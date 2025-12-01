НАТО розглядає можливість "більш агресивного" реагування на російські кібератаки, саботаж і порушення повітряного простору. Про це виданню Financial Times заявив голова військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драгоне.
"Ми вивчаємо все... У кіберпросторі ми діємо швидше реактивно. Ми думаємо про те, щоб бути більш агресивними або діяти проактивно, а не реактивно", - сказав Драгоне.
Деякі дипломати, особливо з країн Східної Європи, закликали НАТО завдати удару у відповідь. Однак така відповідь буде ефективною у разі кібератак, де багато країн мають наступальний потенціал, але менш ефективною у разі диверсій або вторгнень з використанням безпілотників, зазначає FT.
Драгоне заявив, що "превентивний удар" можна вважати "оборонною акцією", але додав, що "це відрізняється від нашого звичайного способу мислення і поведінки". Він додав, що більш агресивні дії могли б бути одним із варіантів, однак залишається "питання правових і юрисдикційних рамкок, хто це буде робити?".
Один із прибалтійських дипломатів заявив, що необхідно вживати більш активних заходів, оскільки поки що Альянс лише провокує Росію продовжувати свої спроби агресії:
"Якщо ми продовжуватимемо тільки реагувати, ми лише провокуємо Росію продовжувати свої спроби, продовжувати заподіювати нам шкоду. Особливо коли гібридна війна асиметрична - їм це обходиться недорого, а нам - дорого. Нам потрібно бути більш винахідливими".
Драгоне визнав, що одна з проблем полягає в тому, що НАТО і його члени мають "набагато більше обмежень, ніж наш противник, через етику, через право, через юрисдикцію. Це проблема. Я не хочу сказати, що це програшна позиція, але це складніша позиція, ніж у нашого противника".
Голова військового комітету НАТО також заявив, що найважливішим випробуванням є стримування майбутньої агресії.
"Нам необхідно глибоко проаналізувати, як досягається стримування - за допомогою відплати, за допомогою попереджувального удару, - тому що в майбутньому тиск на це може посилитися", - додав Драгоне.
НАТО і війна з Росією
Як писав Bloomberg, європейські чиновники працюють над зміцненням оборонних можливостей НАТО саме у відриві від потенціалу США. Зокрема робляться інвестиції у збройову промисловість Європи, а військові навчання тепер відбуваються без участі американців.
Нещодавно німецький генерал Александер Золльфранк попередив, що загроза російського вторгнення в Європу стає дедалі реальнішою в міру того, як Кремль нарощує військовий потенціал.