Один із прибалтійських дипломатів заявив, що Альянсу потрібно бути більш винахідливим, оскільки поки він лише провокує Росію продовжувати свої спроби агресії.

НАТО розглядає можливість "більш агресивного" реагування на російські кібератаки, саботаж і порушення повітряного простору. Про це виданню Financial Times заявив голова військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драгоне.

"Ми вивчаємо все... У кіберпросторі ми діємо швидше реактивно. Ми думаємо про те, щоб бути більш агресивними або діяти проактивно, а не реактивно", - сказав Драгоне.

Деякі дипломати, особливо з країн Східної Європи, закликали НАТО завдати удару у відповідь. Однак така відповідь буде ефективною у разі кібератак, де багато країн мають наступальний потенціал, але менш ефективною у разі диверсій або вторгнень з використанням безпілотників, зазначає FT.

Відео дня

Драгоне заявив, що "превентивний удар" можна вважати "оборонною акцією", але додав, що "це відрізняється від нашого звичайного способу мислення і поведінки". Він додав, що більш агресивні дії могли б бути одним із варіантів, однак залишається "питання правових і юрисдикційних рамкок, хто це буде робити?".

Один із прибалтійських дипломатів заявив, що необхідно вживати більш активних заходів, оскільки поки що Альянс лише провокує Росію продовжувати свої спроби агресії:

"Якщо ми продовжуватимемо тільки реагувати, ми лише провокуємо Росію продовжувати свої спроби, продовжувати заподіювати нам шкоду. Особливо коли гібридна війна асиметрична - їм це обходиться недорого, а нам - дорого. Нам потрібно бути більш винахідливими".

Драгоне визнав, що одна з проблем полягає в тому, що НАТО і його члени мають "набагато більше обмежень, ніж наш противник, через етику, через право, через юрисдикцію. Це проблема. Я не хочу сказати, що це програшна позиція, але це складніша позиція, ніж у нашого противника".

Голова військового комітету НАТО також заявив, що найважливішим випробуванням є стримування майбутньої агресії.

"Нам необхідно глибоко проаналізувати, як досягається стримування - за допомогою відплати, за допомогою попереджувального удару, - тому що в майбутньому тиск на це може посилитися", - додав Драгоне.

НАТО і війна з Росією

Як писав Bloomberg, європейські чиновники працюють над зміцненням оборонних можливостей НАТО саме у відриві від потенціалу США. Зокрема робляться інвестиції у збройову промисловість Європи, а військові навчання тепер відбуваються без участі американців.

Нещодавно німецький генерал Александер Золльфранк попередив, що загроза російського вторгнення в Європу стає дедалі реальнішою в міру того, як Кремль нарощує військовий потенціал.

Вас також можуть зацікавити новини: