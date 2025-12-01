При цьому Україну не змушуватимуть де-юре відмовлятися від цього прагнення.

На переговорах у Флориді 30 листопада США та Україна обговорили сценарій, за якого Київ відмовиться від вступу до НАТО, пише CNN із посиланням на свої джерела.

"За словами джерела CNN, тепер учасники переговорів обговорюють можливий сценарій, за якого Україні фактично буде заборонено вступати в Альянс унаслідок домовленостей, що мають бути узгоджені безпосередньо між державами-членами НАТО і Москвою", - пише видання.

При цьому Україну не змушуватимуть офіційно, де-юре, відмовлятися від цього прагнення, підкреслив співрозмовник агентства.

Однак якщо Сполучені Штати досягнуть домовленості з Росією на двосторонній основі або якщо Росія хоче отримати якісь гарантії від НАТО на багатосторонній основі, то Україну не залучатимуть до процесу ухвалення рішень.

Водночас остаточне рішення ще не ухвалено і в кінцевому підсумку його ухвалюватиме президент України Володимир Зеленський, підкреслило джерело в інтерв'ю CNN.

Загалом співрозмовник агентства заявив, що переговори стали "кроком уперед" і "засновані на прогресі, досягнутому в Женеві".

"Було б дуже передчасно говорити, що ми все тут остаточно вирішили, оскільки багато що ще належить зробити. Але зустріч була дуже предметною, і найпроблемніші аспекти мирних пропозицій обговорювалися детально", - додав він.

Переговори щодо мирної угоди

За даними WSJ, на переговорах обговорювалися можливі терміни проведення нових виборів в Україні та перспектива обміну територіями між Росією та Україною. Водночас інші важливі питання залишилися невирішеними, включно з характером гарантій безпеки України з боку США і Заходу.

Як пишуть ЗМІ, Україна і США підтримують постійний діалог щодо мирної угоди, але місце нового раунду переговорів ще не визначено. Київ наполягає на особистому контакті президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа.

