Продати долар можна в середньому за курсом 42,03 грн, а євро – 48,70 грн.

Курс долара до гривні в банках України у понеділок, 1 грудня, зріс на 3 копійки і складає 42,50 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 42,03 гривні за долар.

При цьому середній курс євро до гривні сьогодні не змінився і складає 49,35 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 48,70 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 42,36 грн/дол., а продати долар можна за курсом 42,27 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 49,25 грн/євро, а курс продажу – 49,10 грн/євро.

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 1 грудня офіційний курс долара до гривні на рівні 42,27 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 8 копійок.

По відношенню до євро гривня також послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на понеділок встановлено на рівні 48,89 гривні за один євро, тобто гривня втратила 2 копійки.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий зазначив, що валютний ринок України продовжує працювати у стані постійної протидії зовнішнім і внутрішнім викликам. Цього тижня найімовірніше долар торгуватиметься нижче 43 гривень, а євро не перевищить 50 гривень.

