Україна наполягає на особистих переговорах Зеленського і Трампа, - ЗМІ

Є речі, які український лідер хоче обговорити особисто з президентом США, кажуть джерела.

Україна та США підтримують постійний діалог щодо мирної угоди, але місце нового раунду переговорів ще не визначене. Київ наполягає на особистому контакті президентів Володимира Зеленського і Дональда Трампа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поінформоване джерело.

"Робочі контакти не припиняються навіть між зустрічами… Вони є постійно", – наголосив співрозмовник, уточнивши, що комунікація тривала і між Женевою, і Флоридою.

За його словами, українська сторона акцентує на необхідності особистої зустрічі між Зеленським та Трампом, адже саме вона може визначити подальші кроки на найвищому політичному рівні.

"Є речі, які президент України вважає за необхідне обговорити зі своїм американським колегою. Сподіваємося, ця думка буде почута", – зазначив співрозмовник.

Переговори щодо можливої мирної формули тривають, а Київ очікує на новий політичний імпульс у форматі переговорів лідерів.

Нагадаємо, американські та українські представники заявили, що переговори в Маямі щодо припинення війни з Росією були продуктивними, однак деякі важливі питання залишилися невирішеними.

За словами американського чиновника, на переговорах обговорювали можливі терміни проведення нових виборів в Україні та перспективу обміну територіями між Росією та Україною.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що вважає важливим, що в діалозі з представниками США є конструктив, а Трамп висловив сподівання, що мирну угоду вдасться підписати.

