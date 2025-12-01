У мережі показали 'стурбованого' Кислицю на переговорах у США: дипломат відповів (фото)

Кислиця заспокоїв українців після фото з переговорів у Флориді, закликавши "не хвилюватися".

Перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця, який брав участь у переговорах щодо можливого мирного плану у Флориді, розвіяв занепокоєння навколо свого "стурбованого" вигляду під час зустрічі.

Дипломат оприлюднив у соцмережі Х нове фото разом із послом України у США Ольгою Стефанішиною — цього разу обидва усміхаються.

Раніше у мережі поширили знімок із початку переговорів у Флориді, де українські представники виглядали напруженими та стурбованими. Це викликало хвилю коментарів і припущень щодо атмосфери перемовин.

У новому дописі Кислиця відреагував із гумором і заспокоїв читачів:

"Оскільки багато хто висловив стільки інтересу та стурбованості щодо наших виразів обличчя. Не хвилюйтеся! Зберігайте спокій та залишайтеся українцями, як і ми з Ольгою Стефанішиною".

Як повідомляв УНІАН, дипломатичні контакти між делегаціями тривають, а українські представники підкреслюють, що робота ведеться стабільно.

Місце нового раунду переговорів ще не визначене. Київ наполягає на особистому контакті президентів Володимира Зеленського і Дональда Трампа.

За даними ЗМІ, На вчорашній зустрічі української та американської делегацій у Флориді сторонам так і не вдалося узгодити проєкт мирної угоди. Основні суперечки точилися саме навколо територіальних питань, а також теми можливого членства України в НАТО.

