Вся капуста, крім білокачанної, виросла в ціні.

Гуртові ціни на помідори в Україні за тиждень виросли з 35-60 до 50-100 грн/кг, в той час як діапазон цін на огірки розширився з 100-140 до 70-160 грн/кг.

Серед інших овочів здешевшала білокачанна капуста – з 8-10 до 7-10 грн/кг. А от решта видів капусти здорожчала. Так, ціна пекінської змінилася з 15-25 до 22-25 грн/кг, цвітної – з 25-30 до 25-38 грн/кг, синьої – з 17-20 до 20-30 грн/кг. Найбільше зросла вартість броколі – з 35-45 до 50-60 грн/кг.

Верхній поріг цін знизився на одну гривню у таких овочів борщового набору, як буряк – з 8-10 до 8-9 грн/кг, морква – з 8-11 до 8-10 грн/кг та ріпчаста цибуля – з 7-10 до 7-9 грн/кг.

Ціна кілограму картоплі за тиждень не змінилася, нею торгують в діапазоні від 8 до 12 гривень.

З минулого понеділка здешевшали баклажани – з 85-95 до 80-90 грн/кг та більш відчутно кабачки – з 65-75 до 50-60 грн/кг. При цьому солодкий перець додав в ціні – з 80-100 до 95-135 грн/кг.

У фруктовому сегменті здешевшали мандарини – з 60-120 до 55-85 грн/кг. Верхня стеля цін на яблука опустилася – з 20-45 до 20-35 грн/кг, а на сливи – різко виросла – з 20-50 до 25-80 грн/кг.

Ціни на продукти в Україні – прогнози експертів

Дешеві ціни на овочі борщового набору відповідають попереднім прогнозам експертів. Так, президент Української плодоовочевої асоціації Тарас Баштанник повідомив, що ціни на картоплю, моркву, буряк, цибулю та капусту будуть залишатися низькими до кінця поточного року або навіть січня місяця наступного.

Але на ті продукти харчування, які українці активно використовують під час приготування різдвяних страв або виставляють на стіл, ціни почнуть відчутно зростати вже з другої декади грудня. Економіст Олег Пендзин спрогнозував це зростання в межах 10%.

