Питання гарантій безпеки України з боку США і Заходу залишилося невирішеним.

Американські та українські представники заявили, що переговори в Маямі щодо припинення війни з Росією були продуктивними, однак деякі важливі питання залишилися невирішеними, пише The Wall Street Journal.

За словами американського чиновника, на переговорах обговорювали можливі терміни проведення нових виборів в Україні та перспективу обміну територіями між Росією та Україною.

"Інші важливі питання залишаються невирішеними, включно з характером гарантій безпеки України з боку США і Заходу, а також питанням про те, чи продовжить Кремль вимагати міжнародного визнання територій, окупованих з початку повномасштабного вторгнення", - йдеться у статті.

Далі дипломати США вирушать до Москви в понеділок для подальшого обговорення. Трамп також підтвердив у неділю, що Віткофф, імовірно, зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним наступного тижня.

Водночас неясно, чи готовий Путін піти на поступки, які дадуть змогу обом сторонам погодитися на мирні умови. На прес-конференції минулого тижня російський лідер заявив, що готовий до "серйозних" переговорів про припинення війни, але знову зажадав, щоб Україна вивела свої війська з Донецької та Луганської області, включно з районами регіону, непідконтрольними Росії.

Україна раніше відмовлялася виконувати ці вимоги, заявляючи, що будь-яке виведення військ з регіону зробить його вразливим для подальших російських атак.

Обговорення питання обміну територіями в рамках мирної угоди є вкрай складними. Росії та Україні необхідно буде вирішити питання про законність територіальних змін, оскільки конституції обох країн забороняють поступку територій без змін законодавства.

"Але на відміну від Росії, де Путін володіє повним контролем, дипломатичні та юридичні перешкоди з українського боку значно складніші. Будь-яка зміна кордонів України потребуватиме проведення загальнонаціонального референдуму", - зазначає WSJ.

Повноваження України воєнного часу також заморожують президентські та парламентські вибори. Перспектива проведення нових виборів є політично напруженим питанням в Україні в умовах війни і може відкрити Україну для кампаній із втручання у вибори з боку Росії.

Переговори США та України в Маямі - заяви сторін

Державний секретар США Марко Рубіо назвав переговори продуктивними і зазначив, що США хочуть допомогти Україні стати безпечною назавжди, щоб країна більше ніколи не зіткнулася з черговим вторгненням.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що вважає важливим, що в діалозі з представниками США є конструктив.

Президент США Дональд Трамп висловив сподівання, що мирну угоду вдасться підписати. Він також наголосив, що в нього немає дедлайнів щодо завершення війни в Україні. Він висловив сподівання, що вона скоро закінчиться.

