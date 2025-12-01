Індія хоче купити у Росії винищувачі та системи ПРО.

Індія планує почати переговори про купівлю російських винищувачів і системи протиракетної оборони під час візиту лідера РФ Володимира Путіна, незважаючи на те, що адміністрація президента Дональда Трампа прагне скоротити торговельні зв'язки між двома країнами.

За даними джерел Bloomberg, у рамках угоди про стратегічне партнерство планується обговорити закупівлі винищувачів Су-57 і вдосконаленої версії системи протиракетної оборони С-500.

Останнім часом Індія знизила свою надмірну залежність від російської зброї, купуючи більше озброєнь у США і європейських країн. Однак, згідно зі звітом Стокгольмського міжнародного інституту досліджень проблем миру, Москва залишається найбільшим постачальником військової техніки в Індію.

Міністр оборони Індії Раджеш Кумар Сінгх заявив у п'ятницю, що оборонне співробітництво Індії з Росією має давню історію, і країна не має наміру його припиняти найближчим часом. За його словами, Індія продовжить закуповувати оборонне обладнання як у Росії, так і у США.

В Індії є понад 200 російських винищувачів і кілька батарей систем протиракетної оборони С-400. При цьому, за даними джерел, індійські військові відчувають брак винищувачів і звернулися до уряду з проханням закупити більше сучасних винищувачів російського виробництва, щоб заповнити цю прогалину.

Співрозмовники агентства зазначають, що екіпажі ВПС Індії, включно з пілотами, легко перейдуть на російські літаки нового покоління, а державна компанія Hindustan Aeronautics Limited здатна обслуговувати і ремонтувати російський авіапарк. Ба більше, ракети великої дальності на літаках Су-57, за їхніми словами, нададуть Індії додаткові можливості візуального спостереження.

Однак переговори про закупівлю нової російської військової техніки навряд чи завершаться під час візиту Путіна, зазначили вони.

Індія і Росія

Індія останніми роками залишається одним із найбільших покупців енергоносіїв із РФ і Президент США Дональд Трамп неодноразово закликав прем'єр-міністра Нарендру Моді припинити закупівлі російської нафти.

Водночас, за даними Reuters, минулого тижня торгові та нафтові джерела повідомили, що імпорт російської нафти до Індії в грудні впаде до найнижчого рівня щонайменше за три роки - після листопадового зростання. За їхніми даними, індійські переробники шукають альтернативні поставки, щоб уникнути ризику порушення західних санкцій.

