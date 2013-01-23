Тимошенко програла суд Азарову в Гамбурзі

Про це говориться в тексті документу, який є у розпорядженні агентства Укрінформ.

Колегія суддів у складі голови суду Кефер, судді Міттлер і судді Еллерброк винесла ухвалу 22 жовтня 2012 року.

«Після розгляду справи колегія суддів окружного суду Гамбурга ухвалила в задоволенні позову Тимошенко відмовити», - говориться в документі. У наступному пункті рішення говориться про необхідність стягнути з позивача компенсацію за судові витрати у розмірі 300 тис. євро.

Наприкінці серпня 2012 року Юлія Тимошенко подала позов до Окружного суду Гамбурга проти прем'єра Азарова з вимогою заборонити Азарову робити заяви про причетність Тимошенко до злочинів Павла Лазаренка.

Позов Тимошенко був ініційований у зв'язку з інтерв'ю прем'єра Азарова, яке транслювалося на одному з німецьких телеканалів у прямому ефірі. Під час інтерв'ю Азаров, зокрема, заявив, що в США розслідувалися кримінальні справи про корупцію, в яких Юлія Тимошенко згадувалася як співучасниця Павла Лазаренка. У позовній заяві адвокати Тимошенко просили німецький суд винести ухвалу про заборону прем'єру Азарову посилатися на документи судів США і робити заяви про причетність Тимошенко до корупції і до справи Павла Лазаренка в якості співучасниці.