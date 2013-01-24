У ПР підрахували, що українці не так вже й часто скаржаться до Євросуду

Україна є однією з країн, на які подано найменшу кількість скарг до Європейського суду з прав людини, якщо враховувати чисельність населення країни, заявляє член фракції Партії регіонів, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань права і правосуддя Дмитро Шпенов.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів, за його словами, «мій колега, Сергій Ківалов, виступаючи на сесії Парламентської Асамблеї Ради Європи в Страсбурзі, порушив дуже важливе питання. При визначенні кола держав із структурними недоліками коректно було б використовувати не прямий математичний облік кількості скарг до ЄСПЛ, а комплексний підхід з урахуванням, зокрема, і показника кількості скарг по відношенню до чисельності населення».

Д.Шпенов зазначив, що при використанні математичного підходу Україна входить у перелік країн з найбільшою кількістю скарг, «проте об'єктивно на 10 000 населення у нас припадає лише одна скарга, що у кілька разів менше, ніж, наприклад, у Сербії, Чорногорії, Молдові, Хорватії».

«Недоброзичливці нашої країни намагаються маніпулювати цифрами, прагнучи виставити Україну в непривабливому світлі на міжнародній арені. Вони «забувають» і про те, що ЄСПЛ розглядає лише 10% скарг, що надходять від громадян України, тоді як решта 90% визнаються неприйнятними», - підкреслив народний депутат.

«Таким чином, усі спроби представити Україну як країну із структурними проблемами – не більше ніж маніпуляції. Упевнений, об'єктивний підхід, запропонований Сергієм Ківаловим і схвалений групою залучених експертів, розставить все на свої місця», - зазначив Д.Шпенов.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 24 січня, на прес-конференції в Страсбурзі президент ЄСПЛ Дін Шпільман оприлюднив статистичні дані за 2012 рік, згідно з яким минулого року на розгляді Європейського суду перебувало 10 тис. 450 справ за скаргами громадян України - 8,2% від усіх справ, що розглядалися судом.

Таким чином, Україна посіла четверте місце за кількістю справ проти неї, які перебували на розгляді в Європейському суді з прав людини.

Перше місце залишається за Росією (28,6 тис. справ, або 22,3% від усіх справ на розгляді), на другому – Туреччина (16,9 тис., або 13,2%), на третьому – Італія (14,2 тис., або 11,1%).