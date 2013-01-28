Експерт розвінчує «газові страшилки» Росії

Росія не припинить постачання газу до України, інакше зіпсує відносини з Європою, вважає експерт з енергетичних питань Богдан Соколовський.

Про це він заявив у коментарі УНІАН.

«Газпром не є самостійною організацією, хоч як би він не намагався це продемонструвати. Загальновідомо, що він є всього лише інструментом у руках Кремля і старанно виконує волю його господаря. Тому потенційно безрозсудне політичне рішення - не поставляти газ Україні, про що поширються «страшилки», може бути у відчаї продиктоване Кремлем. Але це був би неоціненний подарунок і Україні, і всій Європі в цілому», - заявив експерт.

Він підкреслив, що Росія не може поставляти газ європейським країнам, не поставляючи його Україні.

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«У цьому і полягає унікальність нашої ГТС, що технічно неможливо розділити її функції з транзиту з внутрішніми поставками. Свого часу Росії пропонувалося побудувати новий виключно транзитний газопровід через Україну, який у 3-5 разів був би дешевшим за Південний потік. Але тоді РФ визначилася по-своєму - на користь дорогого і абсурдного Південного потоку. А зараз сама може потрапити в свій же газовий капкан», - заявив Б.Соколовський.

Також він підкреслив, що ніякі «скороспілі» політичні рішення про непостачання газу до України не передбачені чинним контрактом між НАК «Нафтогаз України» і «Газпромом» про закупівлю газу в 2009-2019 рр.

«Для цього потрібні причини, зокрема, відсутність оплати з нашого боку і час, реально - більше місяця. Ні того, ні іншого зараз немає. Тим більше за місяць - півтора до закінчення опалювального сезону і повних ПСГ», - підкреслив Б.Соколовський.

Він переконаний, що в разі припинення поставок газу Україна легітимним чином зможе відбирати його з транзитних обсягів.

«Таким чином, припиняючи поставляти газ до України, «Газпром» може змусити нашу державу легітимно відбирати газ з обсягів, передбачених європейським країнам за іншим контрактом, - на транзит газу. І в цьому дії «Нафтогазу» будуть цілком виправданими, а позиція України в будь-якому цивілізованому суді - достатньо сильною.

А фінансові втрати «Газпрому» за недопоставку газу до Європи будуть набагато більшими, ніж політична вигода по Україні. Крім того, у разі перебоїв з постачанням газу до Європи, імпорт російського газу до європейських країн скоротиться, а це не входить у довгострокові плани Кремля», - вважає Б.Соколовський.

Як повідомляв УНІАН, 26 січня джерело в НАК «Нафтогаз України» підтвердило, що «Газпром» виставив рахунок на 7 мільярдів доларів за газ, який Україна не купувала в 2012 році.

«Нафтогаз» заявляв, що не раз інформував «Газпром» про скорочення обсягів закупівлі газу в 2012 році, і зазначав, що це можна перевірити на сайті «Нафтогазу». Компанія повідомляє, що в травні 2012 року було зроблено кілька заяв з цього приводу.

За даними Міністерства енергетики і вугільної промисловості, Україна за підсумками 2012 року скоротила імпорт газу порівняно з 2011 роком на 26,5% - до 32,939 млрд куб. м.

Контракт «Газпрому» і «Нафтогазу» містить умову "бери або плати", яка поширюється на 80% обсягу закупівлі газу, передбаченого за договором. Виходячи з річного контрактного обсягу на 2012 рік у 52 млрд куб. м, Україна повинна була б сплатити не менш як 41,6 млрд куб. м газу.

Російський газовий монополіст «Газпром» не коментує повідомлення про вимогу, щоб Україна сплатила 7 млрд дол. за недобір газу в 2012 році.