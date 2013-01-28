У Києві ніяк не визначаться, що побудувати на місці знесених Ахметовим будівель

Про це повідомляє сайт “Юність на Андріївському”, який позиціонує себе як веб-сторінка проекту співпраці київської громадськості та компанії ЕСТА Холдинг щодо створення культурного простору на місці колишньої фабрики «Юність».

Так, зазначається, що Громадська палата ради, яка покликана визначити функціональне призначення культурного простору на місці колишньої фабрики «Юність» на Андріївському узвозі, зупинилася на двох концепціях, найбільш прийнятних для цього майданчика: Культурний центр із головною функцією - концертний зал із природною акустикою для виконання камерних оркестрових творів, камерних балетних/театральних вистав, місткістю 400-500 місць, із додатковим виставковим простором та інфраструктурою; Поліфункціональний культурний центр за принципом відкритого майданчика – суміщення залів-трансформерів для театрально-музичних заходів, виставкових і дискусійних залів, із додатковою інфраструктурою.

Як зазначається, дві концепції арт-простору визначені з урахуванням думки киян і експертів і є найбільш актуальними для історичної вулиці і міста загалом.

За допомогою в прийнятті фінального рішення Громадська палата звернулася до Миколи Скиби – відомого історика, етнографа й арт-критика, поставивши перед ним завдання зробити аналітичний звіт щодо того, як функціонують подібні центри в Україні та за кордоном, а також вивчити потенційний попит на арт-простір такого типу.

Як повідомляв УНІАН, раніше компанія «ЕСТА Холдинг» вирішила відмовитися від планів будівництва торговельно-офісного центру (ТОЦ) на вул. Флорівській, на місці колишньої швейної фабрики «Юність» у Києві, після того, як ситуація зі знесенням трьох будівель на Андріївському узвозі набула широкого резонансу.

Влада Києва запропонували власникові землі на Андріївському узвозі, де було знесено три будівлі, відновити одну з них, а саме: фасадну будівлю вулиці.

10 квітня низка ЗМІ повідомили, що Андріївський спуск втратив три історичні будівлі. «Їх знесли «під шумок» реконструкції вулиці», - наголошувалося в повідомленнях. Зокрема, знесені будинки навпроти Музею Булгакова, тобто № 10-а і нижче.