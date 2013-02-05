Суд поставив крапку у справі «Вітренко проти указів Ющенка»

Вищий адміністративний суд України відмовив лiдеру Прогресивної соціалістичної партії України Наталії Вітренко в задоволенні її касаційної скарги щодо указів Президента України Віктора Ющенка про вшанування борців за волю України.

Про це пише газета «Україна молода» (№18 від 5 лютого 2013 р).

Як нагадує газета, судову тяганину Н.Вітренко затіяла майже три роки тому. Крапку в резонансній справі поставив Вищий адміністративний суд України, зазначає газета, не уточнивши, коли саме було винесено рішення.

Н.Вітренко оскаржувала указ, яким свого часу Президент В.Ющенко вшанував борців за українську незалежність у XX столітті, від вояків УНР до УПА. «Позивачка пройшла всі інстанції української Феміди. Після численних слухань Окружний адмінсуд Києва у липні 2011 року відхилив позов прогресивної соціалістки. В апеляції Н.Вітренко відмовив і Київський апеляційний адмінсуд. Тепер же своє остаточне слово сказав ВАСУ», - підкреслює газета.

У коментарі газеті адвокат Роман Орєхов, який у суді був представником Степана Бандери-молодшого (онука голови ОУН (р)), а згодом - і Юрія Кука, сина головного командира УПА після загибелі Романа Шухевича, висловив думку, що «теперішня українська влада значно більше не сприймає Вітренко, аніж ОУН та УПА». «Упродовж усього розгляду справи суди трьох інстанцій зробили все для того, щоб не бути втягнутими в липкі тенета політичної гри Вітренко. Зараз можна сказати, що справу розглянуто за канонами юридичних підручників: трошки «веселіше» - у місцевому суді, значно скромніше - в апеляційному, і, нарешті, зовсім сухо - у ВАСУ. Лейтмотив рішень: Вітренко не є суб’єктом звернення з подібним позовом до адміністративного суду, оскільки оспорюваний указ не стосується її особисто, а доказів порушення своїх прав та охоронюваних законом інтересів позивачем суду не надано. Всі інші доводи позивача сприймалися судами як факультативні. Хоча заради справедливості слід зазначити, що ВАСУ ретельно дослідив навіть найбезглуздіші доводи касаційної скарги та надав їм оцінку. Можна стверджувати, що з великою часткою імовірності у цій справі поставлено останню крапку», - сказав Р.Орєхов.

При цьому адвокат підкреслив, що до цієї справи «суд поставився з небаченою серйозністю». «Подібним академічним чином адміністративні справи в Україні не розглядаються, - зазначив Р.Орєхов. - Тут же ми маємо випадок надзвичайний. Справу було ретельно розглянуто місцевим судом та добре виписано постанову…».

Газета нагадує, що сама лідер ПСПУ неодноразово заявляла, що має намір пройти в цій справі всі судові інстанції, навіть Євросуд.

Найважливіший результат цього судового процесу, пише газета, - те, що суд постановив: «жодним судовим рішенням, у тому числі вироком Нюрнберзького трибуналу, діяльність перерахованих в указі формувань (зокрема, УПА, ОУН, «Карпатської Січі») засуджена як фашистська не була».

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Довідка УНІАН. Президент України В.Ющенко 28 січня 2010 року підписав Указ «Про вшанування учасників боротьби за незалежність України у ХХ столітті».

Крім вояків ОУН і УПА, борцями за українську незалежність було також визнано членів формувань Української Центральної Ради, Української Народної Республіки, Західноукраїнської Народної Республіки, Української держави Гетьманату, Української військової організації, Організації народної оборони "Карпатська Січ", Української головної визвольної ради й інших військових формувань, які боролися за незалежність України.

29 квітня 2010 року Н.Вітренко подала позов до окружного адміністративного суду Києва про скасування цього указу.