Екс-міністр юстиції пояснює, що для ВР уже почався «зворотній відлік»

Починаючи з 5 лютого, коли роботу Верховної Ради України було заблоковано опозицією, почався відлік 30-денного терміну, за сплином якого Президент України матиме право розпустити парламент.

Про це заявив екс-міністр юстиції, президент Інституту правової політики Микола Оніщук, повідомили УНІАН у його прес-службі.

За словами М.Оніщука, «Конституція безпосередньо встановлює обов’язок парламенту розпочати свою роботу у перший вівторок лютого. Це означає, що Верховна Рада не змогла виконати даний конституційний імператив, незважаючи на причини. Таким чином, починаючи із 5 лютого, почався відлік 30-денного терміну, за сплином якого Президент матиме право розпустити парламент».

В той же час, за словами М.Оніщука, поки що таких настроїв, і в самому парламенті, і у глави держави немає. «Схоже, що провладна партія зацікавлена в них найменше, хоч і заявляє про зворотнє. Адже фінансовий ресурс уряду щодо підтримки кандидатів-мажоритарників був вичерпаний ще напередодні виборів 2012 року», - додав правник.

«Проводити сьогодні вибори за чинним законом – це абсурд, тому що вони нічого по суті не змінять, лише заберуть кошти, час та послаблять керованість країною. А політична криза за таких умов лише посилиться. До того ж, щоб змінити виборчий закон, потрібен працюючий парламент», - підкреслив М.Оніщук.

Коментуючи заяви представників Партії регіонів про запровадження 100% мажоритарної системи виборів до ВР, екс-міністр назвав таку систему вкрай негативною для України.

На думку М.Оніщука, запровадження в Україні 100% мажоритарної виборчої системи не лише поглибить наявну політичну кризу в Україні, а й може спричинити її вихід зі стін Верховної Ради. «Запровадження 100% мажоритарної виборчої системи вкрай негативно вплине на реальний стан, перспективи законотворення і політичного процесу в Україні. Ми пересвідчилися у вадах такої системи на минулих виборах восени минулого року – тотальний підкуп виборців, застосування адміністративного ресурсу, тощо. Якщо ми поширимо це на всю країну, то перемістимось в політично розбалансовану та політично неструктуровану реальність», - вважає М.Оніщук.

На думку колишнього міністра юстиції, це призведе до зниження рівня легітимності обраних народних депутатів.