Інститут світової політики визначив Топ-10 іноземних послів в Україні

Голова Представництва Європейського Союзу в Україні Ян Томбінський, посол США в Україні Джон Теффт та посол Республіки Польща в Україні Генрик Літвін посіли три перших місця в рейтингу Топ-10 іноземних послів в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний рейтинг був оприлюдненому в Інституті світової політики.

Четверте місце посів колишній посол Грузії в Україні Грігол Катамадзе, п'яте - посол Російської Федерації в Україні Михайло Зурабов.

До Топ-10 також увійшли посол Словацької Республіки в Україні Павол Гамжік, посол Королівства Швеція в Україні Стефан Гуллгрен, посол ФРН в Україні Крістоф Вайль, посол Франції в Україні Ален Ремі, посол Фінляндської Республіки Ар'я Макконен.

Топ-10 українських послів за кордоном очолив представник України при ЄС Костянтин Єлісєєв. На другому місці - посол України в ФРН Павло Клімкін, на третьому - посол України в США Олександр Моцик.

До Топ-10 також увійшли посол України в Польщі Маркіян Мальський, посол України в РФ Володимир Єльченко, посол України в Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії Володимир Хандогій, посол України в Республіці Молдова Сергій Пирожков, посол України в Фінляндській Республіці та Республіці Ісландія Андрій Дещиця, посол України в Турецькій Республіці Сергій Корсунський, посол України в КНР та Монголії Юрій Костенко.

«Рейтинг засвідчив, що ЄС дійсно є в центрі уваги України, адже мій колега, представник України при ЄС пан Єлісєєв, також переміг в рейтингу», - сказав Я.Томбінський.

Він зазначив, що питання, які стоять на порядку денному відносин Україна-ЄС цього року, дозволять зробити важливі кроки вперед, щоб побачити Україну в європейській спільноті.

Як зазначила директор Інституту світової політики Альона Гетьманчук, Інститут щороку оприлюднює в лютому рейтинг десяти найбільш ефективних послів України за кордоном та закордонних послів в Україні за результатами їх діяльності у попередньому році. Рейтинг базується на опитуванні експертів, які мають змогу аналізувати роботу глав дипломатичних представництв не лише за допомогою їх газетних інтерв'ю та заяв в Інтернеті, але й під час безпосереднього спілкування. Критеріями оцінювання були: здатність оперативно та ефективно вирішувати проблемні питання своєї держави в країні виконання закордонної місії; доступ та можливість впливу на ключових політичних гравців в країні перебування; відкритість та активність у діалозі з політиками, експертами, медіа, спроможність створювати або активно підтримувати позитивний імідж своєї країни в країні перебування; організація та участь у публічних заходах, які сприяють налагодженню діалогу між країною посла та країною перебування.