Богатирьову звинувачують у неправдивій інформації про сина і його бізнес

Про це йдеться у заяві А.Сенченка, переданій УНІАН прес-службою депутата.

А.Сенченко повідомляє, що має виписку з реєстру акціонерів ЗАТ «Біолік», яка підтверджує, що О.Богатирьов 5 листопада 2010 легалізувався як власник 19,6827% акцій зазначеної компанії, а 17 листопада 2011 року вже мав 19,7355% акцій компанії «Фармстандарт-Біолік». Лише 6 лютого ц.р. О.Богатирьов «продав» належний йому пакет акцій своєму партнерові, і тільки 15 лютого ц.р. компанія офіційно повідомила, що О.Богатирьов звільнився з посади члена наглядової ради ПАТ "Фармстандарт-Біолік".

«Таким чином, міністр Богатирьова 4 лютого публічно брехала громадянам країни на брифінгу в Кабінеті міністрів України», - зазначив А.Сенченко.

Він також повідомив, що в ході перевірки, проведеної Генеральною прокуратурою за його зверненням, виявлено факти порушення законодавства про державні закупівлі.

«Однак, сімейний клан Богатирьової вживає масовані зусилля, спрямовані на перекваліфікацію системної корупції в МОЗ в окремі помилки виконавців», - переконаний депутат.

А.Сенченко наголошує, що вважає своїм обов'язком звернути увагу на «розкриту Антимонопольним комітетом систему закупівель різних вакцин міністром Раїсою Богатирьовою у свого сина Олександра Богатирьова, що здійснена за рахунок платників податків».

«Злочинна схема полягає в тому, що у всіх тендерах на суму 17.946.604,92 грн, перерахованих у доданому документі, брали участь ПАТ "Фармстандарт-Біолік" та ТОВ «Бізкарта» або ТОВ «Валанж-фарм». При цьому всі учасники пропонували МОЗ тільки вакцини виробництва "Фармстандарт-Біолік"», - зауважив депутат.

За його інформацією, аналіз проведених «тендерів», зроблений Антимонопольним комітетом України, дозволяє стверджувати, що в усіх випадках документи, які підтверджують відповідність пропозицій конкурсних торгів технічним, якісним та іншим вимогам до предмету закупівлі, в особливості їх реактогенності та термінам придатності на момент поставки, були відсутні. Такі порушення виявлені як при закупівлях вакцин для профілактики вірусного гепатиту В, так і при закупівлях вакцин від дифтерії та правця.

«Такі висновки, в поєднанні з раніше опублікованими матеріалами, що підтверджують факти кричущих порушень при виробництві вакцин на підприємстві ПАТ "Фармстандарт-Біолік", та підозрами, пов'язаними з причинами загибелі немовлят, є достатніми підставами, для того, щоб змінити статус перевірки проведеної Генеральною прокуратурою по депутатському зверненню на статус кримінального розслідування», - вважає А.Сенченко.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на прес-службу народного депутата А.Сенченка, Державна служба з лікарських засобів тимчасово заборонила реалізацію, зберігання та застосування всіх серій вакцини для профілактики гепатиту В виробництва ПАТ «Фармстандарт-Біолік», Україна.

Також прес-служба депутата зазначала, що Генпрокуратура винесла ухвалу про проведення перевірки про дотримання законодавства Міністерством охорони здоров’я при закупівлі вакцин виробництва «Фармстандарт-Біолік».

Прес-служба депутата наголошувала, що серед керівників ПАТ «Фармстандарт-Біолік» є син міністра охорони здоров’я Р.Богатирьової Олександр.

4 лютого на брифінгу Р.Богатирьова заявила, що її син Олександр не є співвласником "Фармстандарт-Біолік".

За словами Р.Богатирьової, МОЗ проводить перевірку процедури тендерних закупівель вакцини виробництва “Фармстандарт-Біолік”.

Р.Богатирьова також спростувала інформацію про смерть дітей від вакцини виробництва ПАТ “Фармстандарт-Біолік”.