Янукович пообіцяв не кидатись на Луценка з кулаками

13:07, 22 лютого 2013
Політика
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Президент України Віктор Янукович не ображається на різкі заяви екс-міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка на свою адресу.

Янукович розуміє, що Луценку складно

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в ході спілкування з громадянами в рамках телепроекту «Діалог з країною», який транслюється у прямому ефірі семи загальнонаціональних телеканалів.

“Не зважаючи на те, що він (Ю.Луценко — УНІАН) в різкій формі висловлюється, в тому числі і на мою адресу, але я добре розумію, що в нього складний стан, я звик, я політик. Я звик до різких висловлювань, люди часто несправедливі. Мені неприємно це, але кидатись мені з кулаками на когось не треба”, - сказав В.Янукович.

В.Янукович вважає, що по Ю.Луценку, коли підійде час після завершення судових розглядів, необхідно буде ухвалити рішення: “Я вважаю, що коли підійде час, коли вже завершаться всі судові розгляди, коли буде розглянута касація – можливо, касація ще вплине на це рішення, і коли вже прийде черга Президента, я буду на це питання реагувати”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 15 лютого ц. р. екс-міністр внутрішніх справ Ю.Луценко заявив, що не проситиме Президента України В.Януковича про помилування.

Як наголосив Ю.Луценко, просити про помилування для нього неприйнятно, «бо я не вчинив інкримінованих мені злочинів, а вироки українських судів вважаю виключно політичною розправою, яка не має нічого спільного із правосуддям. Я на 100% переконаний, що доведу це в Європейському суді з прав людини».

«Я – не злочинець, я – політичний полонений і мені немає за що просити помилування. З політичної точки зору це ще більш очевидно. Є речі, важливіші навіть за свободу. Я не можу допустити приниження Майдану і української демократичної опозиції», - підкреслив екс-глава МВС.

«Відмова просити помилування у В.Януковича – це моя форма спротиву злу. Так я розумію свій обов’язок перед країною і однодумцями», - наголосив він.

Нагадаємо, Ю.Луценко був засуджений до 4 років позбавлення волі за розтрату держкоштів в особливо великих розмірах та до 2 років обмеження волі за службову недбалість на посаді глави МВС.

Із серпня 2012 року Ю.Луценко відбуває покарання у Менській виправній колонії в Чернігівській області.

В грудні 2012 року Менський районний суд Чернігівської області відмовив екс-міністру в звільненні за станом здоров'я.

Захист екс-міністра заявляє, що він серйозно хворий. На переконання адвокатів, наявні у Ю.Луценка захворювання - цироз печінки та портальна гіпертензія - є підставою для звільнення за станом здоров’я, оскільки ці діагнози включені до переліку хвороб, що дозволяють дострокове звільнення із місць позбавлення волі.

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