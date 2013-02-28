Головне за день: огляд топ-новин

Більш детальна інформаційна картина дня у нашому огляді:

Спілберг очолить журі Каннського фестивалю

Знаменитий американський режисер і продюсер Стівен Спілберг очолить журі 66-го Каннського кінофестивалю, який цього року пройде з 15 по 26 травня.

Українські дороги потрапили до десятки найгірших у світі

Як наголошується в звіті про глобальну конкурентоспроможність, підготовленому експертами Світового економічного форуму, якість українських доріг оцінили в 2,3 бала з 7. В той же час Микола Азаров переклав вину за стан доріг з Укравтодору на місцеву владу.

МЗС Німеччини вимагає, щоб Тимошенко лікували «адекватно»

Влада України повинна забезпечити адекватне лікування засудженої Юлії Тимошенко. Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Гідо Вестервелле у Берліні на зустрічі з міністром закордонних справ України Леонідом Кожарою

Перший день весни буде з мокрим снігом і дощем

Завтра в деяких областях України очікуються мокрий сніг та дощ, вдень до 6° тепла.

В опозиції розповіли, за що хочуть розігнати міністрів

Фракція «Батьківщина» розпочала збір підписів на підтримку проекту постанови Верховної Ради про відповідальність Кабінету міністрів України та закликає опозиційні сили поставити свої підписи за відставку уряду.

Депутати затвердили нові межі Києва

Київрада схвалила нові межі столиці, затвердивши відповідний проект землеустрою.

«Душити їх усіх!»: У Донецькій ОДА обговорили способи боротьби з журналістами

У Донецьку мери міст закликали «душити журналістів», а голова Донецької обласної державної адміністрації Андрій Шишацький відповів, що журналістів давити потрібно «не всіх».

Янукович у понеділок злітає до Путіна - джерело

Планується, що 4 березня до Москви прибуде Президент України Віктор Янукович для зустрічі з російським колегою Володимиром Путіним.

МВФ наполягає, що ціни на газ для населення треба підвищувати

МВФ не змінює свою позицію щодо вимоги до України підвищити ціни на газ для населення.

Німецькі лікарі Тимошенко оголосили свій вердикт

Тимошенко потребує подальшого фізіотерапевтичного лікування в стаціонарі, - заявляють німецькі медики. Лікарі МОЗ, у свою чергу, висловили окрему думку щодо здоров'я Тимошенко.

Бенедикт XVI залишив Ватикан на білому вертольоті

Бенедикт XVI попрямував до резиденції Кастельгандольфо.

Янукович поділив міністерство Табачника на два

Іншим указом призначив Сафіулліна міністром молоді та спорту України. Дмитро Табачник зберіг посаду в урізаному міністерстві.