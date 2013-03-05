Сех звернулась до ГПУ через засекречення договору із Shell

Народний депутат України від Всеукраїнського об’єднання "Свобода", голова Комітету Верховної Ради з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Ірина Сех заявляє, що не може отримати “засекреченого урядом” тексту угоди з «Шелл».

Як повідомляє прес-служба Львівської обласної організації ВО «Свобода», І.Сех звертається до Генеральної прокуратури із заявою про злочин – через засекречення урядом угоди про розподіл продукції між Україною та компанією "Шелл".

В повідомленні прес-служби зазначається, що місяць тому І.Сех звернулася до прем’єр-міністра України Миколи Азарова з проханням надати текст угоди про розподіл продукції між Україною, компанією "Шелл Експлорейшн енд Продакшн Юкрейн Інвестментс" та ТзОВ "Надра Юзівська". Це звернення М.Азаров переадресував Мінекології, звідки надійшла відмова. Урядовці відмовилися надати текст угоди, аргументували це рішення "конфіденційністю запитуваної інформації".

Як стверджує народний депутат, відмова уряду надати їй текст угоди передбачає покарання за ст. 351 ч.2 Кримінального кодексу України "Невиконання службовою особою законних вимог комітетів Верховної Ради України чи тимчасових слідчих комісій Верховної Ради України, створення штучних перешкод у їх роботі, надання недостовірної інформації".

За словами І.Сех, уряд не має права відмовляти депутатові в наданні тексту угоди, так само як не має права накладати гриф конфіденційності на цей документ. "Мій лист надійшов до Кабміну 4 лютого, а 11 лютого відбулося таємне засіданні уряду (про нього не було жодних повідомлень), на якому доповідав міністр Олег Проскуряков, і на якому, згідно з протоколом №11–ДСК, на текст угоди було накладено гриф конфіденційності. Зауважу, що в міністерстві погано володіють нормативною базою, оскільки від 1998 року гриф "конфіденційно" вилучено із застосування в документообігу”, - заявила вона.

Також І.Сех наголошує, що в міністерстві діють усупереч Закону "Про статус народного депутата", який передбачає, що народні депутати мають право ознайомлюватися не тільки зі службовою чи конфіденційною інформацією, а й з будь-якою таємною інформацією, яка стосується депутатської діяльності. “Уряд порушив низку інших законів України, зокрема "Про регламент Верховної Ради", "Про охорону навколишнього природного середовища", та Конституцію України", - стверджує депутат.