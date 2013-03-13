Азарова бісить, що журналісти шукають скандали

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.Азаров сказав, відкриваючи засідання уряду.

Зокрема він зазначив, що 12 березня в Україні святкувалося 150-річчя від дня народження вченого Володимира Вернадського, проте ЗМІ мало висвітлювали цю подію.

«Я був просто уражений тим, що такій події, як ювілей академіка Вернадського, не знайшлося місця в ефірі більшості національних телеканалів і шпальтах газет. Можливо, трапилися якісь інші події, які перекрили значущість ювілею світового масштабу? Та ні, в ефірі все та сама скандальність, скепсис, дріб'язковість», - сказав М.Азаров.

За його словами, таким чином ЗМІ не дають громадянам пишатися тим, чим Україна повинна безумовно пишатися.

«А де, до речі, були націонал-патріоти, де їхня позиція? Такого не повинно бути. Нам усім необхідно задуматися, як припинити штучну ескалацію негативних настроїв, які насправді дуже гальмують розвиток держави, розвиток особистості», - підкреслив М.Азаров.

Він зазначив, що українці повинні також одержувати таку інформацію, яка розповідає про ті приводи, які є дійсно значущими.