Експерти розповіли, навіщо владі потрібне скасування депутатської недоторканності

Скасування депутатської недоторканності необхідне владі, щоб отримати «ключі від парламенту». Так прокоментував можливе ухвалення законопроекту про скасування депутатської недоторканності дискусійному майданчику Національного експертного форуму в соціальній мережі Facebook експерт Інституту Горшеніна Володимир Застава, повідомляє LB.ua.

«Саме Верховна Рада ставала ключовим політичним суб'єктом у принципові моменти української історії. Скасування ж депутатської недоторканності робить український парламент максимально керованим і дає виконавчій владі можливість легітимізувати ряд процесів, пов'язаних з президентською кампанією 2015 року. Мова може йти як про посилення силового блоку, для забезпечення більш прогнозованого голосування, і прийнятті економічних заходів, необхідних для забезпечення передвиборних обіцянок влади, так і про зміни термінів кампанії, аж до перенесення дати виборів », - вважає експерт.

Застава нагадав, що це далеко не перший раз, коли піднімається питання про скасування недоторканності депутатів: «Леонід Кучма проводив всенародний референдум про реформування системи державного управління, на який виносилося питання і про скасування недоторканності народних обранців. Як ми пам'ятаємо, тоді в 2000 році переважна кількість виборців проголосувало «за». Дослідження Інституту Горшеніна показують, що і сьогодні більшість українців висловлюється за скасування недоторканності », - нагадав експерт Інституту Горшеніна. При цьому експерт вважає, що влада може зіткнутися з саботажем у лавах провладних парламентських фракцій при прийнятті законопроекту.

«Адже в скасуванні недоторканності не зацікавлений жоден депутат. Особливо якщо мова йде про представників бізнесу, яких достатньо у всіх політичних списках, і про мажоритарників, що пройшли всі жорна виборчої кампанії і знають собі ціну, - упевнений Застава. - Тому для влади принципово важливо знайти 226 голосів для ухвалення законопроекту в першому читанні. Для остаточного скасування депутатської недоторканності може бути використаний «силовий» варіант. Треба сказати, що підтримка скасування недоторканності значною частиною українського суспільства - це одна з передумов подібного варіанту розвитку подій. І тут важливо, наскільки політичні сили, незгодні з подібним сценарієм, зможуть ефективно пояснити суспільству задум влади ».