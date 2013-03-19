Кузьмін: "справу Тимошенко" справедливо відносять до розряду міфів і домислів

Про це йдеться у статті Р.Кузьміна в газеті «Закон і бізнес».

«На підставі аналізу статей про дифамацію кримінальних кодексів європейських держав та огляду проблем функціонування правосуддя України вважаю за доцільне запропонувати з метою практичного вирішення проблеми внесення статті про дифамацію до Кодексу про кримінальні проступки, прийняття якого, за словами генерального прокурора Віктора Пшонки, очікується на початку 2014 року», - написав Р.Кузьмін.

За його словами, останнім часом у кримінальному процесі України з’явилася нова практика застосування дифамації для чинення тиску на суд та підміни ролей сторін у процесі, залучення до судового провадження політиків, що призводить до політичних методів захисту та ставить під загрозу ефективність функціонування системи правосуддя в цілому.

На переконання Р.Кузьміна, сьогодні дифамацію можна сміливо віднести до різновиду методів тиску на суд та слідство.

Він також вважає, що в окрему площину юридичної дійсності цього методу тиску на суд можна віднести ефект Григорія Немирі, Сергія Власенка та Євгенії Тимошенко, яким шляхом дифамації під час міжнародних контактів удалося привернути увагу західних політиків та дискредитувати систему правосуддя України на міжнародному рівні.

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«До речі, «справу Тимошенко» також справедливо відносять до розряду міфів і домислів, якими ЄС живе донині. Причому самі представники ЄС вникати в суть проблем нашої держави, об’єктивних розслідувань діянь, учинених Ю.Тимошенко, не бажають. На жаль, вони теж удаються до дифамації», - пише Р.Кузьмін.

За словами Р.Кузьміна, штучні акції протесту під гаслом «Волю - Юлі», формування в суспільстві зневаги до всієї судової влади та намагання політиків вплинути на результати судового розгляду справи - це яскраві приклади незаконного тиску на суд та прокуратуру з метою вплинути на рішення суду в інтересах Ю.Тимошенко.

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Дифамація (лат. diffamatio - обмова, плямування) - поширення дійсних або вигаданих відомостей, які принижують честь, гідність чи ділову репутацію громадянина або організації.