Аналітики про МС: підйому економіки немає - є ріст цін і збільшення наркотрафіку

Створення Митного союзу призвело до збільшення міграції всередині країн-учасниць, збільшення нарктрафіку, тіньового товарообігу та контрабанди, а також не привело до очікуваного підйому економік держав.

Про це вказано в дослідженні аналітичної групи Da Vinci, опублікованому "Коммерсант-Украина".

"У загальному експорті з Казахстану частка експорту до країн МС із 2008 року має тенденцію до зниження. Так, якщо в 2007 році експорт до РФ і Республіки Білорусь займав близько 10% від усього експорту цієї країни, то в 2011 році цей показник знизився до 8,7%", - зазначається в дослідженні.

Аналітики відзначають, що, за оцінками представників казахської сторони, такі цифри вказують на те, що з початком функціонування МС торгова політика по відношенню до Росії та Білорусі істотним чином не змінилася. Водночас, після створення МС імпорт до Казахстану з Росії став різко збільшуватися. Так, якщо в 2007 році імпорт із РФ становив близько 36,7% від сумарного імпорту до Казахстану, то до 2011 року він становив близько 46%.

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Крім того, аналітики підкреслили, що створення МС призвело до зростання цін на окремі групи товарів. "Це відбувається з одного боку через те, що зростання митних тарифів призводить до зростання цін на товари, що імпортуються з третіх країн. А з іншого боку, через вирівнювання цін всередині МС. Як результат, Казахстан вимушений вдаватися майже до фіксації цін на соціально значущі товари, вводити державне регулювання цін. На ринку спостерігається суттєве зростання першочергових товарів на тлі зниження купівельної спроможності", - зазначають фахівці Da Vinci.

Разом із тим, у дослідженні вказано, що зняття митного кордону всередині Митного союзу призвело до збільшення наркотрафіку з Казахстану (каннабіс) і Афганістану (опій та героїн) на територію Росії. Найбільш поширена проблема в Сибірському федеральному окрузі, де після зняття митного контролю зросла кількість вилучення наркотиків. "За нашими оцінками, в разі приєднання до Митного союзу Киргизстану, а також, у перспективі, інших середньоазіатських республік наркотрафік може зрости", - впевнені аналітики.

У дослідженні також зазначається, що, за наявними оцінками представників влади РФ, половина товарообороту всередині МС перебуває в тіні. Полегшення процедури митного контролю призвело до зростання контрабанди. При цьому, за оцінками представників російської сторони, статистика може свідомо викривлятися на державному рівні митницями Білорусі та Казахстану.

Ще однією проблемою, вказаною в дослідженні, є посилення міграції всередині Митного союзу, яким передбачається вільний рух робочої сили всередині країн МС. "На сьогоднішній день у Білорусі фіксується зростання кримінальної активності вихідців із республік Кавказу", - зазначають аналітики.

"Водночас, за нашими оцінками, у разі вступу нових членів до ЄЕП/МС зростає вірогідність встановлення єдиної регіональної валюти з емісійним центром у Москві, яка не буде прив'язана до слабких економік об'єднання", - вказано в дослідженні.

Як повідомляв УНІАН, орієнтовно в квітні президенти України, РФ, Казахстану і Білорусі обговорять питання приєднання України до положень Митного союзу. 6 березня Президент України Віктор Янукович заявив, що на переговорах із Президентом РФ Володимиром Путіним 4 березня обговорювалося питання формату роботи України з Митним союзом. За словами В.Януковича, сторони домовилися продовжити роботу не лише на рівні урядів, але й із залученням виконавчого органу Митного союзу. Він зазначив, що після цієї роботи протягом півтора – максимум двох місяців має відбутися зустріч президентів Казахстану, Білорусі, Росії та України.

Росія пропонує Україні вступити до Митного союзу, що дозволить знизити ціну на природний газ, що купується в РФ. Україна сподівається на підписання Угоди про асоціацію і зону вільної торгівлі з Євросоюзом і пропонує секторальне співробітництво з МС за формулою «3+1».

16 березня стало відомо, що в Казахстані опозиція ініціює загальнонаціональний референдум, на який буде винесено низку питань, серед яких, зокрема, вихід республіки з Митного союзу (МС) і Єдиного економічного простору.