Кріль: Луценку і Кириленку ”посади мера Києва та спікера засліпили голову”

Член НУ-НС, заступник голови партії «Наша Україна» Ігор КРІЛЬ заявляє, що відмова «Народної самооборони» влитися у єдину демократичну партію може призвести до “суттєвих політичних проблем”.

Про це І.КРІЛЬ сказав у коментарі агентству УНІАН.

Коментуючи слова Юрія ЛУЦЕНКА в інтерв’ю газеті “Комерсант” про те, що «є 19 штиків у «Самооборони», є як мінімум 30 таких же ідеологічно переконаних «нашоукраїнців», які підтримують В’ячеслава КИРИЛЕНКА», І.КРІЛЬ заявив: «Деякі «павлики морозови» у блоці НУ-НС забули, чийого батька вони діти. Якщо вони не опам’ятаються і не зрозуміють цього, то це може призвести до суттєвих політичних проблем».

«Я запитую ЛУЦЕНКА, а де ж «штики» Президента? Цим хлопцям (ЛУЦЕНКУ та КИРИЛЕНКУ) посади мера Києва та спікера засліпили голову», - зауважив І.КРІЛЬ.

Щодо відмови «Народної самооборони» влитися в єдину демократичну партію через трьох людей у «Нашій Україні», що не підписалися під коаліційною заявою, І.КРІЛЬ зауважив: «Це свідчить про те, що сама заява та процес збору підписів були сплановані таким чином, щоб у подальшому використовуватися в політичних ігрищах».

Як повідомляв УНІАН, лідер «Народної самооборони» Юрій ЛУЦЕНКО в інтерв’ю газеті «Коммерсант» від 16 листопада заявив, що "Народна самооборона" не готова зараз створювати єдину партію на основі НУ-НС.

«Ми сьогодні (15 листопада) дійшли спільної думки: єдина демократична партія необхідна Україні, але вона має бути монолітною і демонструвати стабільність своїх переконань. Мати зараз справу з людьми, які вже після виборів, після багатомісячної політичної боротьби за створення демократичної коаліції відмовляються входити в неї, не хочеться», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

«І ми прийняли політичне рішення, що розпочнемо переговори про створення демократичної партії, коли буде створена коаліція, відбудуться зміни в законодавстві, відкриються можливості об`єднувати партії – тільки після цього ми проведемо всі необхідні внутрішньопартійні процедури для створення єдиної демократичної партії. Ми не хочемо залежати від двох-трьох дуже самостійних та амбітних осіб, які зараз дискредитують НУ- НС як блок», - підкреслив він.

Ю.ЛУЦЕНКО зазначив, що таку позицію займають партії "Вперед, Україно!" та "Християнсько-демократичний союз", які входять у "Народну самооборону".