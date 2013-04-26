Міліція каже, що нічого не порушує, шукаючи «снігових терористів»

Як йдеться у переданому УНІАН повідомленні Відділу зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Києві, останнім часом в засобах масової інформації окремі політики та громадські діячі «почали робити закиди в бік правоохоронців щодо проведення досудового розслідування за цим кримінальним правопорушенням з порушенням законодавства».

«ВЗГ заявляє, що подібні висловлювання окремих осіб є безпідставними і спрямовані виключно на дезінформування суспільства, аби в такий спосіб уникнути відповідальності винних у скоєнні протиправних дій. Досудове слідство проводиться виключно в межах компетенції міліції та в спосіб, визначений чинним законодавством», - наголошується у повідомленні.

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Крім того, у міліції інформують, що з метою встановлення можливих свідків події, на підставі ухвали Печерського районного суду Києва, до райуправління міліції викликалися громадяни, які могли перебувати у зазначений час на місці скоєння кримінального правопорушення.

У повідомленні підкреслюється, що у рамках розслідування працівниками Печерського райуправління столичної міліції для встановлення всіх об’єктивних обставини скоєного в якості свідків опитано більше 100 осіб. Окрім цього, направлено запити до кількох телеканалів України щодо надання ними відеоматеріалів, відзнятих на місці події.

«Наразі кримінальне провадження розслідується за фактом скоєного. Хід досудового розслідування перебуває на постійному контролі керівництва Головного управління МВС України в місті Києві» - відзначили у міліції.

Як повідомляв УНІАН, 2 квітня біля Верховної Ради відбулася організована опозицією акція, учасники якої вимагали від депутатів призначити дату проведення виборів мера столиці і Київради.

Увечері 2 квітня до київської міліції звернулася народний депутат від Партії регіонів Ірина Горіна із заявою про хуліганські дії невідомих осіб з числа учасників політичної акції, яка проходила під стінами парламенту.

Депутат повідомила, що на вулиці Шовковичній її наздогнала група громадян, близько 50 осіб з плакатами кількох опозиційних сил. За словами депутата, агресивно налаштовані громадяни безпричинно почали ображати її нецензурною лайкою, погрожувати фізичною розправою і кидати грудки снігу і льоду. В результаті цих хуліганських дій І.Горіна отримала тілесні ушкодження.

За попередніми висновками медиків, які обстежили постраждалу у стаціонарі однієї зі столичних лікарень, І.Горіна отримала закриту черепно-мозкову травму і струс головного мозку.

Міліція за заявою І.Горіної відкрила кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу «Хуліганство».