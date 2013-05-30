Головне за день: огляд топ-новин

Конституційний суд призначив вибори в Києві на 2015 рік

КСУ постановив провести вибори мера Києва і Київради одночасно з черговими виборами 31 жовтня, 2015 року.

Дане рішення викликало бурхливу реакцію з боку більшості політиків і експертів. Зокрема, Петро Порошенко вважає, що воно порушує Конституцію і є небезпечним прецедентом узурпації влади, заступник голови Верховної Ради Руслан Кошулинський назвав його абсурдним, Арсеній Яценюк пообіцяв вимагати припинення повноважень Київради, а експерти-політологи Володимир Фесенко та Вадим Карасьов радять готуватися до затяжної політичної кризи.

У КВУ запевняють, що підстав для зриву виборів у Василькові немає

Одночасно стосовно інших скандальних виборів у Комітеті виборців України запевняють, що місто Васильків Київської області до виборів мера, які відбудуться 2 червня, готове повністю, і підстав для того, аби вони не відбулися або були зірвані, немає.

У ЗМІ з'явився текст Меморандуму з Митним союзом (документ)

Українські ЗМІ опублікували текст Меморандуму з Митним Союзом, який повинен бути підписаний прем'єр-міністром України Миколою Азаровим у Мінську 31 травня, під час засідання Ради голів урядів СНД, і який уряд пообіцяв опублікувати тільки в день підписання.

Даний документ та пов'язані з ним політичні та економічні фактори викликали помітний інтерес з боку українських і зарубіжних політиків. Так, раніше у відкритому листі екс-прем'єр-міністр Юлія Тимошенко зажадала від Президента оприлюднити текст меморандуму.

У той же час, посол ЄС заявив, що Україна не може одночасно бути членом Європейського Союзу і Митного союзу. Але екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко, навпаки, вважає, що надання статусу спостерігача в Митному союзі не створює жодних правових наслідків для України.

Голова МВС Захарченко захистив у Полтаві докторську дисертацію

Міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко захистив докторську дисертацію за темою Механізми індикативного управління економічною безпекою національної економіки.

У Верховній Раді порахували мільйонерів

Як заявило рух "Чесно", серед народних депутатів VII скликання, щонайменше, 44 парламентарія в 2012 році отримали дохід більш ніж 1 млн грн, а ще у 15 депутатів більш ніж мільйон гривень склав сукупний річний дохід сім'ї.

Українські водії подали на Укравтодор до суду за ями на дорогах

У Печерський райсуд м.Києва 22 людини подали колективний позов на «Укравтодор» з вимогою відшкодувати моральний і матеріальний збиток за поломки автомобілів на дорогах і за психологічний дискомфорт.

Україна піднялася на 7 позицій в рейтингу конкурентоспроможності країн світу

Україна піднялася на 7 позицій - до 49 місця в міжнародному рейтингу конкурентоспроможності - IMD

Moody's підтвердило негативний прогноз для банківської системи України

Міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service підтвердило прогноз для банківської системи України на негативному рівні, незмінному з жовтня 2003 року.

Також агентство прогнозує девальвацію гривні на рівні 10-15% за підсумками 2013 року.