Головне за день: огляд топ-новин

Азаров підписав Меморандум з Митним союзом

Азаров підписав меморандум про поглиблення взаємодії між ЄЕК і Україною. Прем’єр-міністр назвав профанами політиків, які критикують поглиблення відносин України з країнами Митного союзу, і заявив, що Росія не висувала жодних умов для підписання цього документу. Меморандум передбачає надання Україні можливості мати представника в ЄЕК і одержати статус спостерігача в Євразійському економічному союзі з 2015 р (текст документу). На думку радника Президента Костянтина Єлисєєва, домовившись про статус спостерігача Євразійському економічному союзі, Україна розставила всі крапки над “і” щодо своїх зовнішніх пріоритетів.

Медведєв розповів, що має робити Україна, аби догодити Митному союзу

Україна підписанням меморандуму з Євразійською економічною комісією (ЄЕК) зробила перший крок до інтеграції в Єдиний економічний простір (ЄЕП), але він може стати останнім, якщо не буде подальших рішень, заявив прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв. "Ми щиро вітаємо його. Але ми розуміємо, якщо наші партнери справді хочуть брати участь у нашому створюваному інтеграційному об'єднанні - Євразійському економічному союзі, то вони повинні прийняти і цілий ряд вельми складних, часом непопулярних рішень. Причому всі рішення, а не тільки їх частину, і, звичайно, не брати на себе зобов'язань, які виключають участь у Євразійському економічному просторі і союзі. Це повинно бути ясно всім, як божий день", - сказав Медведєв.

У Донецьку опозиція зібрала три тисячі людей (фото)

У Донецьку відбулася акція «Вставай, Україно!», в якій брали участь близько трьох тисяч людей. вже близько 15.00 біля Театру опери і балету почали збиратися учасники акції, які прийшли з прапорами ВО «Батьківщина», «УДАР», «Свобода», а також із прапорами Євросоюзу і національними прапорами України. Учасники акції тримали транспаранти: «Ударимо по режиму Януковича», «Банду геть!», «Вставай, Україно, піднімайся, Донбас». Потім, коли до театру під'їхали народні депутати України, лідери «Батьківщини» і ВО «Свобода» Арсеній Яценюк і Олег Тягнибок, сформувалася колона, і близько 3 тисяч учасників акції, перекриваючи одну зі смуг двостороннього руху, центральною вулицею Донецька попрямували до пам'ятника Шевченку.

В опозиції дослухалися до думки Тимошенко про єдиного кандидата

Опозиція висуне єдиного кандидата в Президенти Україні лише у разі проведення виборів в один тур. Про це заявив сьогодні в Донецьку лідер ВО «Свобода» Олег Тягнибок. «Ми вважали, що нелогічно і безглуздо, якщо система президентських виборів в Україні буде такою, як зараз, визначати єдиного кандидата від опозиції. І за два роки визначити це дуже складно, тим більше що ми різні політичні сили, у нас є різний виборець і він хоче бачити кандидатом у Президенти такого самого, як він сам», - сказав Тягнибок.

США кине всі сили на боротьбу з українськими піратами

США розпочали розслідування проти України щодо дотримання прав інтелектуальної власності. Про це йдеться в повідомленні торговельного представника США. Згідно з повідомленням, в спеціальній доповіді 301 цього місяця Україна визначена як пріоритетна іноземна країна. Основні проблеми – використання урядом піратського програмного забезпечення, піратство в Інтернеті, а також непрозоре та нечесне адміністрування і діяльність агентств з управління авторськими та суміжними правами.

Після смерті дитини в Криму перевірять усі дитячі санаторії

Служби нагляду та контролю проведуть перевірку технічного стану і безпеки всіх дитячих установ оздоровлення і відпочинку в Криму через події в санаторії «Юність» в Сімеїзі.