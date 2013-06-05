У ЄС заявляють, що постійно думають про українську ГТС

Глава енергоспівтовариства ЄС Янеш Копа у розмові з кореспондентом Урядового кур'єру заявив, що Європа постійно думає, як долучитись до процесу управління українською ГТС.

"Щодо управління українською ГТС, то ЄС постійно думає, як долучитись до цього процесу. Тривають перемовини про угоду приєднання до ЄС, і Європа намагається допомогти вам із заощадженнями в енергетиці і з упровадженням енергоефективних рішень у різних секторах. Проте вона не може впливати на рішення України з підвищення ціни на газ", - заявив Копа.

За його словами, деякі компанії у країнах-членах Євросоюзу заявляють про зацікавленість в інвестуванні в українську газотранспортну систему.

"ЄС як політична інституція не бере участі в комерційних проектах, а консорціум — це об’єднання компаній. Деякі компанії країн — членів ЄС, приміром, німецькі та французькі, зацікавлені в консорціумі та інвестуванні в українську трубу", - підкреслив глава енергоспівтовариства ЄС.

На його думку, передача ГТС у руки «Газпрому» може призвести до негативних наслідків, тому Україні слід виписати чіткі правила гри для майбутнього власника.

"Насправді не так важливо, хто саме буде власником ГТС, головне, щоб він грав за загальноприйнятими правилами ЄС — прозорості бізнесу і рівного доступу до мереж для всіх постачальників. Та, як показує практика останніх років, «Газпром» не дотримується цих правил. Тому є побоювання, що, ставши власником українською ГТС, російська компанія почне диктувати власні правила гри і порядки. Як і щодо того, що «Газпром» навряд чи допустить до управління третю сторону. Саме тому Україні слід виписати чіткі правила гри для майбутнього власника і стежити, щоб він їх дотримувався. Інакше можна потрапити у ще більший газовий зашморг", - заявив Янеш Копа.

Як повідомляв УНІАН, згідно із законопроектом №2937 від 26 квітня 2013 року пропонується внести відповідні зміни до низки законів України, зокрема, про трубопровідний транспорт, і дозволити приватизацію «Нафтогаз України» та її дочірніх структур Крім того, пропонується дозволити оренду об'єктів магістрального трубопровідного транспорту. У березні компанія «Бейкер Тіллі Україна ЕК» (Київ) стала переможцем конкурсу з оцінювання вартості активів української газотранспортної системи (ГТС). Компанія провела оцінювання ГТС, включаючи підземні сховища газу і об'єкти інфраструктури.

Довідка УНІАН. Газотранспортна система України є другою в Європі та однією з найбільших у світі. Загальна протяжність газопроводів (без урахування нових об'єктів), які експлуатує компанія, становить 37,1 тис. км., зокрема магістральних газопроводів – 22,2 тис. км. і газопроводів-відведень – 14,9 тис. км. Кількість газорозподільних станцій становить 1 449.