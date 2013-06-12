Домбровський: Вилучення посвідчення має не юридичний характер

Про це йдеться у переданому агентству УНІАН коментарі Домбровського.

«Можна із впевненістю казати, що рішення (якщо воно взагалі існує) носить не юридичний, а політичний характер. І є нічим іншим як ще однією спробою політичного тиску на мене та на Павла Балогу», - прокоментував Домбровський інформацію про те, що суд задовольнив позов народного депутата кількох попередніх скликань Юрія Кармазіна і зобов’язав голову Верховної Ради Володимира Рибака забрати картки для голосування та посвідчення народних депутатів у Домбровського і Балоги.

За словами Домбровського, про рішення суду він дізнався з Інтернет-сайту, який посилається на сторінку Кармазіна в соціальній мережі. Тобто ні Домбровського, ні Балогу про це не інформували офіційно, наголошує він.

Водночас, за законом (частина 2 Кодексу адміністративного судочинства), це повинно було бути зроблено, «тож варіантів два: або взагалі не було ніякого засідання суду, або воно відбулося з порушеннями законодавства України», - йдеться у коментарі.

«В Окружному адміністративному суді Києва склалася практика, згідно з якою він не розглядає позови проти голови Верховної Ради України. Адже позови на дії, бездіяльність спікера не підсудні Окружному адміністративного суду міста Києва, а повинні розглядатись Вищим адміністративним судом України як судом першої інстанції», - зазначає Домбровський.

Він додає, що, відповідно до статті 75 Конституції України, єдиним органом законодавчої влади в Україні є Верховна Рада. Згідно зі статтею 88 Конституції парламент обирає зі свого складу голову, першого заступника і заступника голови та відкликає їх. Голова входить до складу колегіального органу - Верховної Ради - та здійснює представництво законодавчого органу у взаємовідносинах з іншими суб'єктами. Відповідно до частини четвертої статті 18 Кодексу адміністративного судочинства України, Вищому адміністративному суду України як суду першої інстанції підсудні справи щодо оскарження актів, дій чи бездіяльності Верховної Ради, Президента України, Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

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Враховуючи наведене, позови на дії, бездіяльність голови ВР – не підсудні Окружному адміністративного суду міста Києва, а повинні розглядатись Вищим адміністративним судом України як судом першої інстанції. Відповідно до частини третьої статті 108 Кодексу адміністративного судочинства України суддя, встановивши, що позовну заяву подано без дотримання вимог підсудності, постановляє ухвалу про повернення позовної заяви позивачеві, зазначається у коментарі.

Наведена вище правова позиція мала місце у більшості рішень Окружного адміністративного суду Києва з даної категорії спорів (№№ 826/2026/13-а, 826/1221/13а тощо), йдеться у коментарі Домбровського.

«Тож, на мою думку, зміна сталої правової позиції можлива лише за умови впливу не юридичних, а політичних факторів», - заявляє Домбровський.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 червня, Окружний адміністративний суд Києва зобов'язав голову Верховної Ради Володимира Рибака вилучити посвідчення у народних депутатів Домбровського і Балоги.

8 лютого цього року Вищий адміністративний суд України позбавив Балогу і Домбровського депутатських повноважень. Підставою для цього став позов депутата Верховної Ради VI скликання Юрія Кармазіна, який заявив про фальсифікацію виборів в округах № 11 (Вінницька область) і № 71 (Закарпатська область), де обиралися Домбровський та Балога.

14 лютого голова Верховної Ради Рибак повідомив, що направив до Конституційного Суду подання щодо відповідності Основному Закону рішення ВАСУ про позбавлення Балоги і Домбровського повноважень.

13 травня уряд схвалив проект закону про проведення повторних виборів народних депутатів у семи одномандатних округах: №№ 94, 132, 194, 197, 223, 11 та 71.

Опозиція наполягає на проведенні перевиборів лише в 5 округах, оскільки вважає рішення суду стосовно Домборовського і Балоги неправомочним.