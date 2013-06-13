Соціолог: референдум щодо Митного союзу розколе Україну

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку соціолог, засновник групи компаній Research and Branding Group Євген Копатько висловив на прес-конференції, відповідаючи на запитання журналістів.

“Якщо різниця навіть буде у 5%, навіть у 10% - це проблема для країни. Навіть 40 на 60. Це значні показники. Розумієте, це не мирна Європа. Це привід для політичного розколу, для мобілізації за ознакою територіальною, за ознакою, що одні більш правовірні, тому що хочуть в цивілізовану Європу, а інші — більш дикі, які хочуть у Митний союз. Це неправильно: ні той, ні інший аргумент”, - сказав він.

При цьому Копатько припустив, що результати референдуму все ж могли б бути на користь вступу до Митного союзу, проте цього недостатньо для консолідації суспільства.

Він також додав, що у разі підписання Україною угоди про зону вільної торгівлі з ЄС все ж лишиться актуальним питання щодо Митного союзу.

“Одне без іншого вирішуватися не може”, - сказав Копатько.

Крім того, він висловив думку, що з огляду на “демографічну катастрофу” українська влада має продовжувати реалізацію пенсійної реформи.

Соціолог навів дані з доповіді ООН за 2012-2013 роки щодо стану міст у світі, згідно з якими на першому місці серед міст, які стрімко зникають, знаходиться Дніпропетровськ, на третьому — Донецьк, на четвертому — Запоріжжя, на десятому — Харків та на тринадцятому — Одеса.

«Дві третини міст першої п’ятнадцятки — це міста російські і українські”, - сказав Копатько і додав, що Україна катастрофічно вимирає.

Відповідно, переконаний соціолог, пенсійна реформа має продовжуватися, а пенсійний вік — підвищуватися.

Як повідомляв УНІАН, раніше заступник голови Партії регіонів Сергій Тігіпко заявив, що Українці на референдумі визначаться у питанні вступу держави до Митного союзу Росії, Білорусі та Казахстану.

Лідер фракції КПУ Петро Симоненко також запропонував до листопада провести референдум з приводу вступу України до Митного союзу.