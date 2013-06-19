Опозиція хоче модернізовувати ГТС, але щоб вона залишилась у держвласності

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк у коментарі журналістам після зустрічі голів парламентських фракцій із Президентом України Віктором Януковичем.

“Віктор Янукович сказав, що мова йде не про приватизацію (української ГТС - УНІАН). Що я заперечив. Мова йде саме про приватизацію. І той закон, який внесений урядом, немає нічого спільного з директивами Європейського Союзу щодо розвитку енергетичного ринку”, - сказав Яценюк.

За його словами, якщо уряд готовий до модернізації газотранспортної системи разом з європейськими партнерами і, можливо, з росіянами, то необхідно внести до парламенту необхідний законопроект і проект міжнародної угоди.

На тему: Янукович переконує, що розмови про приватизацію ГТС - це провокація

“Він сказав про те, що в парламенті буде відповідний проект міжнародного договору. Наша позиція, як опозиції: модернізація ГТС у двосторонньому з нашими європейськими партнерами, можливо, і тристоронньому форматі з російськими партнерами. Але одна умова: власність на газотранспортну систему повинна залишатись у Української держави”, - підкреслив Яценюк.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 19 червня, Янукович заявив, що Україна під час переговорів з газових питань на будь-якому рівні ніколи не висловлювалася за приватизацію своєї ГТС.

«Взагалі, слово приватизація ніколи не використовувалось ні на яких переговорах. Ні з ким. Ми не вживали слово «приватизація». Це все чутки чи домисли, можливо, навіть провокація», - сказав Янукович.

За словами глави держави, зараз ведеться робота щодо підготовки української газотранспортної системи до її модернізації.

Раніше, 3 травня 2013 року, комісар ЄС з питань енергетики Гюнтер Еттінгер сказав, що сподівається до кінця року отримати відповіді на всі питання, що стосуються майбутнього розвитку української ГТС з тим, щоб з'явилася можливість для початку її реальної модернізації.

У свою чергу, міністр енергетики та вугільної промисловості України Едуард Ставицький пообіцяв європейським партнерам забезпечити прозорість у прийнятті рішень, що стосуються розвитку газотранспортної системи.

У травні Кабінет міністрів вніс на розгляд Верховної Ради законопроект, яким передбачається дозволити приватизацію Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» та її дочірніх структур, а також передачу в оренду газотранспортної системи України.

Україна веде з Росією тривалі переговори про зниження ціни на газ, яку вважає несправедливою. Москва в обмін добивається контролю над українською ГТС. Сторони не виключають створення консорціуму з управління ГТС.

У той же час Україна поки не відповіла на головне питання - яким може бути формат майбутнього газового консорціуму: двостороннім між Україною та Росією чи тристороннім, із залученням Євросоюзу.

Президент України Віктор Янукович у щорічному Посланні Верховній Раді доручив уряду підготувати з міжнародними фінансовими організаціями нові проекти з модернізації національної газотранспортної системи та підвищення безпеки атомних електростанцій.