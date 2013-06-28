Газпром не відмовився від затії будувати в обхід України «Ямал-Європа-2»

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це голова «Газпрому» Олексій Міллер повідомив на річних зборах акціонерів компанії.

«Продовженням розвитку сухопутних маршрутів на захід з метою підвищення надійності поставок може стати газопровід «Ямал-Європа-2», необхідність і можливість будівництва якого ми обговорюємо з нашими зарубіжними партнерами і споживачами», - сказав Міллер.

Він наголосив, що основним зарубіжним активом групи у галузі транспортування газу є «Газпромтрансгаз Білорусь».

За його словами, компанія успішно інтегрована в ГТС «Газпрому», в результаті цього компанія одержала найкоротший економічно ефективний маршрут до Європи, що підвищує надійність і стабільність поставок на європейський ринок.

Міллер зазначив, що в 2012 році в ГТС Білорусі надійшло 64,5 млрд кубометрів газу, з них 44,3 млрд кубометрів було призначено споживачам в інших країнах імпортерів у Європі.

На тему: Газпром: Газопровід в обхід України можна запустити в дуже стислі строки

Довідка УНІАН. 3 квітня Президент Росії Володимир Путін доручив «Газпрому» пропрацювати питання будівництва в обхід України газопроводу «Ямал–Європа-2» через Білорусь.

Через Ямальський газопровід, який проходить через територію Білорусі та Польщі до Німеччини, росіяни щорічно можуть поставляти близько 33 млрд кубометрів газу.

4 квітня у Санкт-Петербурзі «Газпром» і польсько-російська компанія «Європолгаз» підписали меморандум про взаєморозуміння щодо проекту будівництва газопроводу «Ямал-Європа-2» потужністю не менш як 15 млрд кубометрів газу на рік. Техніко-економічне обгрунтування проекту має бути підготовлене впродовж шести місяців. Пропозиції «Газпрому» передбачають будівництво газопроводу на території Польщі від білоруського кордону до Словаччини.

5 квітня прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що польська влада не підтримує ідею будівництва ще одного газопроводу в обхід України, який міг би проходити через територію Польщі в рамках проекту "Ямал-Європа-2". За його словами, Польща не зацікавлена в додаткових поставках газу з Росії, оскільки хоче зменшити свою енергетичну залежність від росіян.

Польська національна нафтогазова компанія PGNIG і "Європолгаз" заявили, що підписаний меморандум є лише декларацією намірів вивчити економічну доцільність проекту «Ямал–Європа-2» і не зобов'язує нікого ні будувати новий трубопровід, ні підписувати будь-які контракти в майбутньому.

Пропозиція росіян повернутися до проекту "Ямал-2" і несподіване для більшості польських чиновників на чолі з прем'єром Туском підписання меморандуму викликало шквал коментарів у польських ЗМІ, які призвели до відставки міністра держмайна Польщі Миколая Будзановського.