Суд відмовив Луценку у відновленні справи проти Кузьміна

Києво-Святошинський районний суд Київської області вирішив не задовольняти скаргу екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка на відмову слідчого Генеральної прокуратури відкрити кримінальне провадження щодо першого заступника генпрокурора Рената Кузьміна, слідчого Сергія Войченка, суддів Печерського районного та апеляційного судів Києва, які винесли рішення про його затримання та арешт.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну ухвалу сьогодні оголосив слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Віталій Нікушин.

В ухвалі зазначається, що в рішенні Європейського суду з прав людини не вказуються конкретні посадові особи, а лише як відповідач вказується Держава Україна. Крім того, рішення Європейського суду грунтується на оціночних категоріях і його виконання було покладено саме на державу, а не на конкретних осіб.

Водночас, суд дійшов до висновку, що наведені у скарзі Луценка порушення, які, на його думку, були вчинені певними особами, не є істотними.

Враховуючи викладене, суд дійшов до висновку “скаргу Луценка Юрія Віталійовича та його захисника адвоката Фоміна Ігоря Юрійовича на постанову слідчого Генеральної прокуратури з особливо важливих справ залишити без задоволення”.

Вказана ухвала суду може бути оскаржена впродовж 5 діб з моменту її оголошення в Апеляційному суді Києва.

Коментуючи рішення суду, адвокат Фомін в інтерв’ю журналістам наголосив, що буде оскаржувати його. “Безумовно, ми будемо оскаржувати це рішення в усіх інстанціях, які нам дозволені законом”, - сказав Фомін.

На уточнююче запитання, чи буде сторона захисту з цього приводу звертатися до Європейського суду з прав людини, адвокат відповів, що він вивчить це питання і в разі необхідності подасть відповідну скаргу у ЄСПЛ.

Також Фомін зауважив, що судді в Україні за чинної влади за будь-яких обставин не можуть прийняти правове обгрунтоване рішення. “Права як потерпілих, так і обвинувачених захистити в Україні неможливо, оскільки не існує в Україні незалежної судової гілки влади”, - зазначив Фомін.

У свою чергу, прокурор Олександр Шкітов зауважив, що в рішенні Європейського суду за скаргою Луценка не вказано, що якісь правопорушення чинили конкретні посадові особи.

За словами Шкітова, слідчі та судді діяли у межах того законодавства, яке існувало на той момент в Україні, а тому не можуть бути притягнуті до відповідальності.

Також прокурор сказав, що будь-яка особа в разі, якщо вона вважає, що її права в Україні порушені, після спроб відновити їх в усіх національних судових інстанціях може звернутися до Європейського суду.

Як повідомляв УНІАН, 26 грудня 2012 року захист направив на ім’я генерального прокурора заяву екс-міністра про притягнення до кримінальної відповідальності Кузьміна і Войченка за ухвалення ними постанови про затримання й арешт Луценка 26 грудня 2010 року.

Луценко також вимагав притягнути до кримінальної відповідальності суддів Печерського райсуду Києва та Апеляційного суду столиці - Марії-Маргарити Пилаєвої, Олександра Беця, Анатолія Кузьміна, Валерія Лашевича, Вікторії Горкавої та Сергія Вовка.

Пізніше Луценко звернувся до слідчого судді Печерського райсуду Києва із заявою про відкриття за умов нового процесуального законодавства кримінального провадження стосовно прокурорів та суддів, які ухвалювали незаконні рішення про його арешт у 2010 році. Луценко звернувся до суду у зв'язку з рішенням Генпрокуратури щодо його аналогічної заяви, зареєстрованої 28 грудня 2012 року.

Тоді заяву про кримінальні правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, проте вже 4 січня кримінальне провадження стосовно прокурорів та суддів було закрито "за відсутністю в діях працівників Генеральної прокуратури, суддів складу кримінальних правопорушень".

Луценко подав скаргу на це рішення.

У своїй скарзі слідчому судді екс-міністр наголошує, що кримінальне провадження за його заявою було закрито без проведення досудового розслідування та без надання належної юридичної оцінки судових рішень всупереч рішенню Європейського суду з прав людини від 3 липня 2012 року, яке визнано Україною.

Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних та кримінальних справ призначив до розгляду скаргу у Києво-Святошинському суді Київської області.