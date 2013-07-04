Головне за день: огляд топ-новин

Більш повні інформаційна картина дня у нашому огляді:

Мільйони єгиптян вийшли на вулиці, святкуючи перемогу над Мурсі

Противники Мурсі святкують перемогу, його прихильники обіцяють не здаватися. У зіткненнях між прихильниками Мурсі і поліцією загинули п'ять осіб.

Прокуратура затримала заступника начальника Врадіївського райвідділу міліції

Прокуратура Миколаївської області затримала заступника Врадіївського районного відділення міліції за підозрою в прихованні злочину.

В Івано-Франківську з’явилися біг-борди «Казначейство, віддай гроші місту!» (фото)

В Івано-Франківську з’явилися біг-борди з написами "Казначейство, віддай гроші місту!", які розмістив депутат Верховної Ради від "Свободи" Руслан Марцінків.

Десятки людей загинули під час зіткнень у Єгипті

У зіткненнях прихильників і противників президента Єгипту Мохаммеда Мурсі, усуненого від влади армією ввечері 3 липня, загинули не менше 32 людей.

Парламент достроково припинив повноваження Шаповала

Парламент достроково припинив повноваження Шаповала, який очолював ЦВК. Згодом ВР обрала Олександра Копиленка членом ЦВК на звільнене місце.

Вексельний закон переголосовували через Сухого

Верховна Рада України була змушена переголосувати “вексельний закон”, бо був зафіксований факт не персонального голосування.

Яценюк каже, що сьогодні призначили «нового Ківалова»

Лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк вважає, що Центральна виборча комісія не може виконувати свої функції, оскільки відбуваються незаконні кадрові зміни.

У Єгипті тимчасовий президент склав присягу

Голова Конституційного суду Єгипту Адлі Мансур приніс присягу в якості тимчасового глави держави.

Янукович обіцяє "показово покарати" врадіївських міліціонерів

Президент України Віктор Янукович вимагає прийняти кадрові рішення за наслідками подій у Миколаївській області і показово покарати винних у “врадіївському злочині”.

Аваков: Василя Кравчука виключили з фракції Батьківщини за "векселі"

Народного депутата України Василя Кравчука виключили із фракції “Батьківщина” за голосування всупереч рішенню фракції.

Янукович зробив Лукаш міністром юстиції

Янукович звільнив Лавриновича і призначив Лукаш на посаду міністра юстиції.

Єфремов: Завтра Янукович не виступатиме у Верховній Раді

Президент України Віктор Янукович у п’ятницю, 5 липня, не виступатиме у парламенті.

Парламент ухвалив «євроінтеграційний» закон, що стосується власників ЗМІ

Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прозорості відносин власності стосовно засобів масової інформації».

Лавринович очолив Вищу раду юстиції

Колишнього міністра юстиції України Олександра Лавриновича обрано головою Вищої ради юстиції України.

Янукович запропонував ВР призначати суддів безстроково

Президент України Віктор Янукович запропонував парламенту призначати суддів безстроково.

Рада прийняла скандальний закон про трансфертне ціноутворення

Рада схвалила урядовий законопроект про трансфертне ціноутворення.

Обов'язки голови ЦВК виконуватиме Магера

Виконуючим обов'язки голови ЦВК обрано Андрія Магеру.