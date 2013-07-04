Парламент ухвалив «євроінтеграційний» закон, що стосується власників ЗМІ

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 322 із 381 народного депутата, зареєстрованих у сесійній залі.

Законом передбачено внести зміни до Закону “Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні”, яким передбачено, що фізична або юридична особа не може бути засновником (співзасновником) чи контролювати більше 5% таких видань.

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Змінами передбачено, що здійснення контролю передбачає безпосереднє або через пов’язаних осіб володіння частками (паями, акціями), що забезпечує досягнення 50 і більше відсотків голосів у вищому органі юридичної особи, яка є засновником (співзасновником) друкованого засобу масової інформації.

Фізична або юридична особа не може бути засновником (співзасновником) чи контролювати більше 5% таких видань.

Також дається визначення: «Пов’язана особа - юридична або фізична особа, яка здійснює контроль за засновником (співзасновниками), власником (співвласниками) друкованого засобу масової інформації, а також юридична особа, за якою засновник, власник (співвласник) здійснює відповідний контроль. У разі якщо одним із співзасновників (співвласників) друкованого засобу масової інформації є фізична особа, пов’язаними з нею особами вважаються також члени її сім’ї (чоловік, дружина, діти та батьки, мачуха та вітчим, рідні брати, сестри та їхні діти, чоловіки (дружини), спільно з якими вона здійснює контроль за друкованим засобом масової інформації».

Законом передбачена можливість відмови в державній реєстрації друкованого ЗМІ, якщо засновником (співзасновниками) порушено вимоги щодо немонополізації медійного простору.

Також внесено зміни до статті 28 Закону “Про інформаційні агентства”, якими передбачено, що вихідні дані продукції інформаційних агентств мають містити відомості про засновника (співзасновників) та власника (співвласників).

Внесено зміни до Закону “Про телебачення і радіомовлення”, якими передбачено, що контроль над власником телерадіоорганізації – вплив однієї або декількох пов’язаних юридичних та/або фізичних осіб на господарську діяльність суб’єкта інформаційної діяльності, який забезпечує будь-яку форму управління 50 і більше відсотками голосів у вищому органі управління суб’єкта інформаційної діяльності.

Контроль над власником телерадіоорганізації є прямим, якщо одна або декілька пов’язаних юридичних та/або фізичних осіб є учасниками (засновниками, акціонерами тощо) власника телерадіоорганізації або реалізовують повноваження виконавчого органу власника (власників) телерадіоорганізації.

Контроль над власником телерадіоорганізації є опосередкованим, якщо одна або декілька пов’язаних юридичних та/або фізичних осіб мають очевидну або приховану можливість будь-якого юридичного впливу на господарську діяльність суб’єкта інформаційної діяльності, що реалізується у спосіб володіння корпоративними правами інших юридичних осіб або шляхом виконання будь-яких правочинів, що надають право давати обов’язкові до виконання вказівки власнику телерадіоорганізації та/або його учасникам.

Законом забороняються створення та діяльність телерадіоорганізації, засновником (співзасновниками), власником (співвласниками) якої є нерезидент (нерезиденти), що зареєстрований в одній з офшорних зон, перелік яких визначений Кабінетом міністрів України.

Також передбачено, що в разі виникнення підстави для переоформлення ліцензії на мовлення у зв’язку із зміною організаційно-правової форми, умов діяльності ліцензіата чи зміною його засновника (співзасновників) та/або власника (співвласників) ліцензіат зобов’язаний протягом 10 робочих днів подати Національній раді заяву про переоформлення ліцензії на мовлення разом з документами або їхніми нотаріально засвідченими копіями, що підтверджують зміну.