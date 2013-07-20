Правозахисники заявляють, що Врадіївську ходу розігнали незаконно

Розгін акції протесту учасників ходи із Врадіївки Миколаївської області, що відбувся ввечері 18 липня на Майдані Незалежності у Києві, був незаконним, а перешкоджання встановленню наметів учасниками протестів з боку міліції було нічим іншим як перевищенням власних повноважень.

Про це йдеться у переданій агентству УНІАН заяві інституту «Республіка».

У заяві наголошується, що дії міліцейського спецпідрозділу "Беркут" мають бути кваліфіковані за ст. 340 (незаконне перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій), ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень) та ст. 41 (виконання явно злочинного наказу або розпорядження) Кримінального кодексу України.

Автори заяви зазначають, що міліція незаконно затримувала протестувальників за так зване "несанкціоноване встановлення наметів", оскільки буцімто це є "порушенням правил благоустрою".

На тему: На закиди журналістів у МВС відповіли: Не зловживайте терпінням і не лізьте в епіцентр

Правозахисники наголошують, що згідно із Законом "Про міліцію", правоохоронці мають реагувати лише на кримінальні чи адміністративні правопорушення під час зібрань. Проте встановлення наметів з метою проведення мирних зібрань не є правопорушенням.

Інститут "Республіка" заявляє, що жоден закон, у тому числі Закон "Про благоустрій населених пунктів", не передбачає отримання ні в Київській міськдержадміністрації, ні в жодній іншій інстанції дозволу на встановлення наметів з метою проведення мирних зібрань.

У заяві сказано, що “це підтвердив і Шевченківський районний суд міста Києва, який 19.04.2005 відмовив КМДА у задоволенні позову про заборону встановлення наметів під час проведення акції протесту (справа № 2-5899/05 р.), який у своєму рішенні вказав: "Суд вважає також необґрунтованими доводи заявника щодо необхідності отримання дозволу Головного управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища КМДА на встановлення наметів, так як намети не є "малою архітектурною формою" і отримання дозволу на їхнє встановлення законом не передбачено".

У заяві підкреслюється, що згідно зі ст. 39 Конституції України, обмеження реалізації свободи мирних зібрань можуть встановлюватися лише судом. А ч. 1 ст. 92 Конституції встановлює: "Виключно законами України визначаються права і свободи людини і громадянина, гарантії цих прав і свобод; основні обов'язки громадянина", а оскільки нормативно-правові акти, ухвалені місцевими органами влади, не мають статусу закону, то і не можуть визначати реалізацію громадянами їхніх прав та обов'язків, зокрема, права на мирні зібрання.

“Київська міська рада не є законодавчим органом, а її рішення не є законодавчими актами, тому Київська міська рада не має жодних конституційних повноважень встановлювати регулювати питання встановлення наметів під час мирних зібрань”, - сказано в заяві.

Її автори зазначають, що “встановлення наметів з метою проведення акції протесту, згідно з Конституцією та українським законодавством, не потребує дозволів”.

Правозахисники заявляють, що виконання працівниками правоохоронних органів “явно злочинних наказів або розпоряджень та незаконне перешкоджання організації або проведенню мирних зібрань є порушенням не тільки прав та свобод, а є кримінальним злочином”.

Як повідомляв УНІАН, мітинг у центрі Києва проводили жителі смт Врадіївка, де в ніч на 27 червня співробітники міліції зґвалтували жінку. Також до мітингувальників приєдналися столичні громадські активісти. Мітингувальники встановили намети. Ввечері 18 липня міліція почала зносити встановлені на Майдані Незалежності намети активістів. Людей били, вихоплювали з натовпу по одному. Щонайменше троє журналістів «5 каналу» постраждали під час розгону мітингу.

19 липня на прес-конференції начальник ГУ МВС в м. Києві Валерій Коряк повідомив, що під час знесення наметів учасників акції протесту з Врадіївки порушень не було. “Під час роботи “Беркуту” порушень не було”, - сказав Коряк.

Він зазначив, що о 20.50 18 липня учасниками мітингу було встановлено 2 намети, о 21.15 до них прийшли представники КП “Благоустрій” з вимогою ліквідації наметів. Коряк повідомив, що перемовини йшли до 22.00-23.00. Після цього учасники акції почали виштовхувати працівників “Благоустрою”, і тоді прийшли представники спецпідрозділу «Беркут» для ліквідації наметів.

За словами Коряка, під час роботи «Беркуту» були виконані всі внутрішні інструкції спецпідрозділу. Він додав, що про факти застосування сили до мітингувальників йому не відомо.