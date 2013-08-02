Портнов: За новим законопроектом стати прокурором дуже складно

Законопроект "Про прокуратуру" передбачає введення вищої і регіональної кваліфікаційно-дисциплінарних комісій і анонімного тестування, і генеральний прокурор в системі доступу до професії прокурора гратиме «церемоніальну роль».

Про це сказав в інтерв'ю газеті «КоммерсантЪ Украина» (№129 від 2 серпня 2013 р.) радник Президента України Андрій Портнов, який опікується розробкою цього закону в АП.

"До останнього моменту одним з ключових спірних питань (з органами прокуратури - ред.) був доступ до професії прокурора. У системі прокуратури вводяться вища і регіональні кваліфікаційно-дисциплінарні комісії, подібні тим, що є в системах адвокатури та судоустрою. Сенс у тому, що за новим законопроектом стати прокурором дуже складно. Процедура довготривала, вона включає анонімне тестування", - повідомив Портнов.

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Він зазначив, що результат такого нововедення можна оцінити на прикладі конкурсу в системі судоустрою, який проводиться за участю USAID. "До її введення конкурс на звання судді вигравали, як правило, кияни, або люди, близькі до еліти - столичної або регіональної. Якщо ж ви подивитесь на географію переможців недавніх анонімних тестувань Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС), то з'ясуєте, що суддями стають помічники суддів та секретарі судових засідань з Львівської, Тернопільської, Сумської областей - люди, у яких, очевидно, немає жодної підтримки в ВККС. Але вони п'ять-сім років писали проекти рішень для суддів місцевих судів, щодня читали позовні заяви, готувались до процесу і накопичили реальний досвід", - сказав радник Президента.

Крім того, Портнов наголосив, що Генпрокурор гратиме в системі доступу до професії прокурора "таку ж церемоніальну роль, яку сьогодні виконує Президент у процедурі призначення суддів". "Адже Президент вже три роки підписує укази про призначення судді виключно в межах подання ВККС та Вищої ради юстиції (ВРЮ)", - сказав він.