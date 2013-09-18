Яценюк каже, що в уряду "погано з пам’яттю", бо Угоду з ЄС парафували ще рік тому

Як передає кореспондент УНІАН, про це Яценюк сказав в інтерв’ю журналістам, коментуючи сьогоднішнє схвалення Кабміном Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

“В уряду або з пам’яттю погано, або не відають, що творять. Кабінет міністрів уже приймав рішення про парафування угоди. Там вже підпис урядовий стоїть, щоправда, майже рік пройшов від того моменту, як ця угода була парафована”, - зауважив він.

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При цьому Яценюк назвав позитивом, що “уряд і Президент України вдруге погодили ту угоду, яка повинна бути підписана в листопаді”.