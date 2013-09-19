Суддя КС Касмінін склав присягу в парламенті

Як передає кореспондент УНІАН, на церемонії складення присяги були присутні Президент України Віктор Янукович та прем’єр-міністр Микола Азаров.

Під час привітання Януковича депутати зустріли його оплесками, проте опозиція не піднялася і не вітала його оплесками.

Як повідомляв УНІАН, Президент України 17 вересня призначив Касмініна суддею КС.