Регіони торгуються з Литвином: міняють один комітет на два-три?

Нардеп фракції Наша Україна – Народна самооборона Тарас Стецьків підтримує ідею передачі у ведення опозиційних фракцій половини парламентських комітетів. Про це депутат заявив в інтерв`ю газеті Дєло. В той же час Стецьків не став уточнювати, кому саме належить авторство цієї ініціативи.

«Я сам підтримую цю ініціативу. Вважаю, що це абсолютно правильно — поділити комітети навпіл з опозицією, - сказав Стецькив. - Партія регіонів захотіла створення податкового комітету, ми і тут пішли їй назустріч. В результаті — 14 на 14. Такого в Україні ще не було».

Одночасно нардеп категорично не згоден з припущенням про те, що якби Тимошенко обрали з першого разу, коаліція навряд чи так розщедрилася би. «Запевняю вас, розподіл був би таким же, - стверджує нардеп. - Ми визначилися з ним одразу після виборів».

Один з самих «ласих» парламентських комітетів – бюджетний, швидше за все дістанеться Блоку Литвина. Стецьків сказав, що це «найімовірніше». «Наскільки мені відомо, - додав він, - Партія регіонів готова торгуватися за цей комітет. Пропонує за нього два, а то і три інших комітету».