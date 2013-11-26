Головне за день: огляд топ-новин

Янукович заявив, що поїде до Вільнюса

Президент України Віктор Янукович братиме участь у Саміті «Східного партнерства» у Вільнюсі 28-29 листопада. «На сьогодні поки не змінюються плани. Я неодноразово казав, що збираюсь їхати до Вільнюса», - сказав Янукович в інтерв’ю журналістам українських телеканалів.

ЄС не отримував від України пропозицій про компенсацію збитків від асоціації - Фюле

У європейські органи влади не надходили пропозиції Києва про полегшення торговельного режиму для товаровиробників, які можуть постраждати від блокади з боку Росії після підписання Угоди про асоціацію. Про це розповів комісар з питань розширення та європейської політики сусідства Штефан Фюле. "Наскільки я пам'ятаю, від України було тільки два запити. Перший стосується одного виробника специфічної сталі, де вже діють антидемпінгові заходи з боку ЄС. Був також запит про одного виробника продовольчої групи, який зіткнувся з претензіями Росії з приводу безпеки продукції", - заявив єврокомісар. Тим часом голова польського уряду Дональд Туск заявив, що Європейський Союз не буде торгуватися з Російською Федерацією, хто дасть більше Україні коштів для того, аби вона обрала той чи інший напрямок інтеграції.

Путін закликав ЄС погодитися на тристоронні переговори щодо України

Президент РФ Володимир Путін закликав Євросоюз деполітизувати тему євроінтеграції Києва і погодитися з пропозицією про тристоронні переговори РФ-Україна-ЄС. Також він закликав представників Євросоюзу утриматися від різких виразів з приводу позиції Москви про євроінтеграцію Києва.«Я би попросив наших друзів у Брюсселі утриматися від різких висловів. Що, для того, щоб їм сподобатися, потрібно видалити цілу галузь нашої економіки", - сказав Путін на прес-конференції за підсумками російсько-італійських міжгосконсультацій. Крім того, за словами Путіна, Москва не обговорювала з Києвом можливість перегляду газового контракту. «У нас контракт, у" Газпрому", і у "НАК України", по-моєму, до 2019 року підписано. І ми не обговорювали навіть можливості перегляду самого контракту», - підкреслив президент РФ.

Суд заарештував свободівців, затриманих за бійку біля Кабміну

Двом представникам ВО "Свобода", яких було затримано в Києві за підозрою в активних діях проти співробітників міліції біля будівлі Уряду 24 листопада, суд обрав запобіжний захід у вигляді арешту.

В Хмельницькій області снігові замети по 25 см: на розчистку кинута армія (фотогалерея)

Внаслідок погіршення погодних умов на території Хмельницької області виникли снігові перемети на автошляхах до 25 сантиметрів. Це значною мірою ускладнило рух автотранспорту та створило затори, в яких знаходились близько 30 великовантажних автомобілів.

Через негоду в Україні знеструмлено 638 населених пунктів

Сьогодні вночі через несприятливі погодні умови (пориви вітру, дощ з мокрим снігом) спрацювали системи захисту ліній електропередач та сталося знеструмлення 638 населених пунктів у 10 областях України, більшість - у Тернопільській та Хмельницькій областях.

Євроінтеграція для України ще не втрачена - Коморовський

Президент Польщі Броніслав Коморовський вважає ще не втраченою європейську інтеграцію України. ”Рішення української влади про затримання підписання Угоди про асоціацію стало для мене несподіванкою. Однак ще не все втрачено. Україна наблизилась до Європи і буде намагатися наближатися ще більше, бо цього хочуть українці”, - сказав Президент Польщі.

Невідомі молодики розгромили Євромайдан у Дніпропетровську

Вчора після 22.00 кілька десятків молодиків спортивної статури раптово з’явилися на Європейській плоші Дніпропетровська і за кілька хвилин розгромили Євромайдан, організований 24 листопада. Про це кореспонденту УНІАН повідомив представник місцевого оргкомітету акції «Я обираю ЄС» Микита Проданець. За його словами, співробітники міліції, які постійно чергували біля Євромайдану, незадовго перед нападом невідомих перемістилися на сусідню вулицю.

Україна не домовлялася з Росією про нові кредити - Азаров

Прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив, що у Києва немає жодних домовленостей з Росією про нові кредити. У той же час прем`єр заявив, що відкласти асоціацію України з ЄС порадила Росія. "Керівництво РФ однозначно заявило: підписання угоди означає, що далі обговорювати торгово-економічні режими не матиме сенсу (...) Нам було чітко сказано - ми готові в тристоронньому режимі обговорити проблеми, але для цього відкладіть підписання угоди, і ми сядемо за стіл переговорів, домовимося, а потім підписуйте", - підкреслив прем'єр.

Середня зарплата в Україні зросла на 22 гривні

Середня зарплата в Україні у жовтні 2013 року зросла порівняно з вереснем на 22 грн (0,01%) - до 3 283 грн, проте залишається все ще нижче за рівень середньої зарплати штатного працівника в Україні у серпні (3 304 грн).

"Рошен" зможе поетапно відновити поставки на ринок РФ - Росспоживнагляд

Українська кондитерська корпорація Roshen зможе поетапно відновити поставки своєї продукції на російський ринок після забезпечення лабораторного контролю кожної партії в акредитованих лабораторіях, заявили у Росспоживнагляді.