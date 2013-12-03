Білий дім про події в Україні: Мирні протести не є спробою перевороту

Так речник Білого Дому Джей Карні відповів під час брифінгу на запитання російського журналіста, який припустив, що події в Україні мають ознаки державного перевороту, та запитав, чи зацікавлений Білий дім у нових “кольорових” революціях, повідомляє «Голос Америки».

На тему: Азаров: Те, що відбувається сьогодні - це ознаки державного перевороту (оновлено)

Як наголосив Карні, «ми однозначно не вважаємо мирні протести спробою перевороту. Насилля з боку урядових сил проти учасників мирних демонстрацій в Києві з ранку в суботу є неприйнятним. Хоча ми знаємо, що міліція після цього переважно виявляла стриманість, з’явилося кілька нових повідомлень про те що, журналісти та інші працівники преси стали об’єктами нападів з боку сил спеціального призначення, що викликає стурбованість. Ми закликаємо українських лідерів поважати право своїх громадян на свободу слова та зібрань. Це є фундаментальним для здорової демократії та поваги до універсальних цінностей, від яких залежать партнерські відносини США з Україною».

За словами Карні, «відповідно до принципів ОБСЄ, ми закликаємо уряд України розвивати позитивне середовище для громадянського суспільства та захищати права усіх українців висловлювати погляди на майбутнє своєї країни конструктивним та мирним шляхом в Києві та в інших містах України. Насилля та залякування не мають місця в сьогоднішній Україні».

«Ми продовжуємо підтримувати прагнення українських громадян побудувати процвітаючу європейську демократію. Європейська інтеграція є найбільш впевненим шляхом до економічного зростання та посилення української демократії», - підсумував речник Білого Дому.

Крім того, повідомляє «Голос Америки», речниця Державного департаменту Сполучених Штатів Джен Псакі, коментуючи події в Україні, зазначила: «З початку демонстрацій 21 листопада постійно збільшується кількість випадків насильства, включно з нападами на журналістів. Ми наполягаємо, в країні, яка прагне демократичного майбутнього, немає місця насильству. Ми продовжуємо закликати усі сторони зберігати спокій, а українських урядовців - забезпечити мирні та безпечні умови для використання народом та журналістами свого права на збори та свободу висловлення думки».

Як повідомляв УНІАН, масові акції протесту громадян проходять в Україні із 21 листопада. Після жорстокого розгону «беркутівцями» Євромайдану в ніч на 30 листопада в Києві, акції протесту по всій країні поновилися і посилилися. У неділю, 1 грудня, в Україні відбулася наймасовіша в історії країни акція громадянського протесту, в якій тільки в Києві взяли участь понад півмільйона людей.

У понеділок акції протесту продовжилися і тривають досі.

Водночас, 2 грудня прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив, що те, що відбувається в країні, має ознаки державного перевороту.

«В усіх європейських країнах існує відповідальність за перешкоджання діяльності державних установ. Отже давайте розділимо мирні демонстрації, до яких ніхто не збирається застосовувати насильство, і блокування роботи державних установ. Останнє не можна назвати мирною демонстрацією. Це все ознаки державного перевороту», - сказав Азаров.

Він підкреслив, що це дуже серйозна ситуація, тому українському керівництву хотілося б, аби люди не мали відчуття вседозволеності. «І ми б хотіли, аби ви їх утримали від вседозволеності. Ви на них має дуже великий вплив», - сказав глава уряду, звертаючись до послів.